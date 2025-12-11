Hallazgo sin precedentes: encuentran en el mar Negro los restos intactos de un barco que se hundió hace 2400 años.

Un barco mercante griego que naufragó hace más de 2400 años ha sido hallado en 2018 en las costas búlgaras. Según informó el equipo anglo-búlgaro que estuvo a cargo de este proyecto, se trata de la embarcación intacta más antigua del mundo.

Los expertos del llamado Proyecto Arqueológico Marítimo del Mar Negro (MAP, en inglés) localizaron la nave durante una observación de una zona de 2000 kilómetros cuadrados en el mar Negro, detalló EFE.

Descubren el naufragio más antiguo del mundo: los detalles

Una pequeña pieza del barco fue tomada como muestra para someterla a una prueba de carbono por parte de la Universidad inglesa de Southampton, que estableció que data muy probablemente de unos 400 años antes de Cristo.

El proyecto informó que los arqueólogos estuvieron tres años peinando las profundidades del mar con unas cámaras para aguas profundas y a control remoto, capaces de tomar imágenes de alta definición desde una distancia de dos kilómetros bajo el mar.

Según los expertos, cuyos trabajos de exploración han permitido hallar más de 60 barcos en los últimos años, entre ellas embarcaciones romanas. " Es como de otro mundo “, dijo Helen Farr, parte del equipo de expedición, a la cadena británica BBC. “Está preservado, está seguro. No se está deteriorando y es poco probable que atraiga a cazadores”, agregó.

A la hora de entender cómo es posible su estado de conservación, hay que saber que esta pieza responde a las condiciones del agua de mar, libre de oxígeno a 2000 metros de profundidad, lo que permite preservar material orgánico durante miles de años, apreció el equipo de arqueólogos.

" Nunca hubiera creído que esto fuera posible “, expreso todavía conmovido el británico Jon Adams, líder del grupo de arqueólogos. Y mucho menos que hayan encontrado el mástil del barco llamativamente vertical, y los remos y los timones en sus sitios correspondientes.

“Esto va a cambiar nuestra manera de comprender la construcción y navegación marítimas en el mundo antiguo”, añadió. Se estima que la embarcación es del año 480 a.C. y todavía se desconoce cuál era su carga, apuntaron los especialistas, quienes admitieron necesitar más financiación para volver al lugar para proseguir la investigación.

¿Cuáles fueron los motivos del hundimiento?

Lo más probable es que fuera a causa de una tormenta y que contase con una tripulación de entre 15 y 25 personas. Los arqueólogos puntualizaron que no tienen intención de sacarlo del fondo del mar debido a que sería sumamente costoso hacerlo.

Descubren el naufragio más antiguo del mundo. Imagen: archivo.

“Cuando el ROV (vehículo operado a control remoto) bajó a través de una columna de agua y pudimos ver aparecer este barco en la profundidad, tan perfectamente conservado, “sentimos como si nos transportáramos en el tiempo”, relató Farr al describir el momento en que este mercante griego fue hallado.

Este mercante, de 23 metros, era uno de varios buscados en el Mediterráneo y en las costas del mar Negro. “Como arqueólogos, estamos interesados en lo que pueda aportar sobre la tecnología, el comercio y los movimientos en el área en aquellos tiempos", concluyó la experta.

Fuente: EFE