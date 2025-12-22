Hacienda vigila el ‘gordo’ de Navidad: los primeros premios de la lotería deberán tributar ante el organismo. (Fuente: archivo).

Los ganadores del primer, segundo o tercer premio del sorteo de Lotería de Navidad de España que se celebra este lunes 22 de diciembre tendrán que tributar ante la Hacienda pública, que se quedará con parte de su premio.

Todos los premios organizados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), incluido el sorteo especial de Navidad, que superen los 40.000 euros están sujetos al pago de un gravamen especial, según recuerda la Agencia Tributaria en su página web.

¿Cuánto recauda Hacienda con este impuesto?

Desde 2013, los premios de Loterías del Estado, comunidades autónomas, Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), Cruz Roja Española y entidades análogas europeas que superan un determinado umbral están gravados con un tipo del 20%.

En ese contexto, este umbral ha ido variando con los años:

2017: el umbral era de 2500 euros .

2018: se elevó a 10.000 euros .

2019: aumentó hasta 20.000 euros .

2020: se estableció en 40.000 euros.

En 2024 este gravamen ha recaudado 335 millones de euros. Según los cálculos de la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Hacienda ingresará este año 180,2 millones de euros si se reparten los tres primeros premios de la Lotería de Navidad.

Los primeros premios de la lotería deberán tributar ante Hacienda. (Fuente: Pixabay).

¿Cómo se cobra este impuesto a la Lotería?

Este impuesto se aplica en forma de retención, es decir, que la propia Selae detraerá del premio -ya sea décimo, fracción o cupón de lotería- el gravamen correspondiente en el momento del pago, de manera que los ganadores no tendrán que realizar ningún trámite adicional.

De acuerdo con la normativa actual, están exentos del gravamen especial de loterías todos los premios inferiores a 40.000 euros, mientras que los que superan ese importe, además de identificar al ganador, tendrán que tributar con un tipo del 20% en la parte que exceda esta cifra.

¿Cómo quedan los valores de los premios con el impuesto?

Primer lugar

Así, si se gana el ‘gordo’, dotado con 400.000 euros, quedan exentos los primeros 40.000 euros y se tributa por los 360.000 euros restantes, de manera que Hacienda se queda con 72.000 euros y el ganador con 328.000 euros.

Segundo lugar

De la misma manera, para un segundo premio, de 125.000 euros, se tributaría por los 85.000 euros no exentos, de manera que Hacienda se queda con 17.000 euros y el ganador con 108.000 euros.

Tercer lugar

Los agraciados con un tercer premio (50.000 euros) tendrán que tributar 2000 euros y se quedarán con 48.000 euros, mientras que el resto de premios está exento por no alcanzar los 40.000 euros.

Los primeros premios de la lotería deberán tributar ante Hacienda. (Fuente: Archivo).

¿Qué pasa con los premios compartidos?

La Agencia Tributaria explica que, cuando los premios sean compartidos con amigos o familiares o cuando se trate de participaciones, los 40.000 euros exentos de tributación se tienen que repartir proporcionalmente a la participación de cada uno.

Quien se encargue de esta tarea figurará como beneficiario único o gestor de cobro y deberá estar en condiciones de acreditar ante la Agencia Tributaria que se ha efectuado el reparto y de identificar a todos los ganadores.