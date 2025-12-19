Tal como ocurre todos los años, la Lotería de Navidad invita a ser parte de una ilusión compartida con familia, amigos y compañeros de trabajo. Este sorteo, de carácter extraordinario, se realiza en España hace ya más de 200 años y es, sin lugar a dudas, uno de los más populares en todo el territorio nacional.

Según explican en el sitio web de Loterías Perolo, este tradicional sorteo “está basado en la venta de décimos impresos con una numeración específica en cada uno y en la combinación de números que los bombos saquen el día del sorteo”.

El tradicional sorteo de fin de año se celebra el próximo lunes 22 de diciembre a partir de las 9:00 de la mañana en el Teatro Real de Madrid.
El tradicional sorteo de fin de año se celebra el próximo lunes 22 de diciembre a partir de las 9:00 de la mañana en el Teatro Real de Madrid.Fuente: ShutterstockShutterstock

El sorteo cuenta con 170 series de 100.000 billetes (cada uno dividido a su vez en diez décimos). Las series son las sucesiones de billetes que se imprimen para cada número.

Te puede interesar

Las tarifas de las autopistas de peaje podrán subir un máximo del 2% anual hasta 2032, según confirmó el Gobierno español

Te puede interesar

Es oficial: no puedes transferir dinero a tus familiares cuando superas esta cantidad

Durante el sorteo se utilizan dos grandes bombos. En el primero, conocido como “bombo de los números”, se introducen 100.000 bolas, que representan todas las combinaciones posibles de cinco cifras del 00000 al 99999. El segundo es el “bombo de los premios”, donde se incluyen los 1807 premios que se reparten, incluyendo el Gordo, segundo y tercer premio, cuartos, quintos y pedreas.

Cómo comprar décimos de Navidad online en 3 pasos

  • Busca tu número favorito o deja que el sistema te asigne uno al azar.
  • Elige si quieres recibirlo por mensajería o venir a recogerlo.
  • Completa el pago y recibe la confirmación digital de tu compra.

¿Qué día y a qué hora es el sorteo?

El sorteo se celebra el 22 de diciembre a partir de las 9:00 de la mañana en el Teatro Real de Madrid y suele durar hasta el mediodía.

Premios de la Lotería de Navidad 2025

PremioCantidad de boletos premiadosPremio por serieValor por euro jugado
El Gordo (1º Premio)14.000.000 euros20.000 euros
Segundo Premio11.250.000 euros6250 euros
Tercer Premio1500.000 euros2500 euros
Cuartos Premios2200.000 euros1000 euros
Quintos Premios860.000 euros300 euros
La Pedrea1.7941000 euros5 euros
Aproximaciones 1º220.000 euros100 euros
Aproximaciones 2º212.500 euros62,5 euros
Aproximaciones 3º29600 euros48 euros
Centenas 1º, 2º, 3º2971000 euros5 euros
Dos últimas cifras 1º991000 euros5 euros
Reintegro9999200 euros1 euro