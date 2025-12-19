Lotería de Navidad: cuándo se sortea y de cuánto es el valor del premio

Tal como ocurre todos los años, la Lotería de Navidad invita a ser parte de una ilusión compartida con familia, amigos y compañeros de trabajo. Este sorteo, de carácter extraordinario, se realiza en España hace ya más de 200 años y es, sin lugar a dudas, uno de los más populares en todo el territorio nacional.

Según explican en el sitio web de Loterías Perolo, este tradicional sorteo “está basado en la venta de décimos impresos con una numeración específica en cada uno y en la combinación de números que los bombos saquen el día del sorteo”.

El tradicional sorteo de fin de año se celebra el próximo lunes 22 de diciembre a partir de las 9:00 de la mañana en el Teatro Real de Madrid. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El sorteo cuenta con 170 series de 100.000 billetes (cada uno dividido a su vez en diez décimos). Las series son las sucesiones de billetes que se imprimen para cada número.

Durante el sorteo se utilizan dos grandes bombos. En el primero, conocido como “bombo de los números”, se introducen 100.000 bolas, que representan todas las combinaciones posibles de cinco cifras del 00000 al 99999. El segundo es el “bombo de los premios”, donde se incluyen los 1807 premios que se reparten, incluyendo el Gordo, segundo y tercer premio, cuartos, quintos y pedreas.

Cómo comprar décimos de Navidad online en 3 pasos

Busca tu número favorito o deja que el sistema te asigne uno al azar.

Elige si quieres recibirlo por mensajería o venir a recogerlo.

Completa el pago y recibe la confirmación digital de tu compra.

¿Qué día y a qué hora es el sorteo?

El sorteo se celebra el 22 de diciembre a partir de las 9:00 de la mañana en el Teatro Real de Madrid y suele durar hasta el mediodía.

Premios de la Lotería de Navidad 2025