Tal como ocurre todos los años, la Lotería de Navidad invita a ser parte de una ilusión compartida con familia, amigos y compañeros de trabajo. Este sorteo, de carácter extraordinario, se realiza en España hace ya más de 200 años y es, sin lugar a dudas, uno de los más populares en todo el territorio nacional.
Según explican en el sitio web de Loterías Perolo, este tradicional sorteo “está basado en la venta de décimos impresos con una numeración específica en cada uno y en la combinación de números que los bombos saquen el día del sorteo”.
El sorteo cuenta con 170 series de 100.000 billetes (cada uno dividido a su vez en diez décimos). Las series son las sucesiones de billetes que se imprimen para cada número.
Durante el sorteo se utilizan dos grandes bombos. En el primero, conocido como “bombo de los números”, se introducen 100.000 bolas, que representan todas las combinaciones posibles de cinco cifras del 00000 al 99999. El segundo es el “bombo de los premios”, donde se incluyen los 1807 premios que se reparten, incluyendo el Gordo, segundo y tercer premio, cuartos, quintos y pedreas.
Cómo comprar décimos de Navidad online en 3 pasos
- Busca tu número favorito o deja que el sistema te asigne uno al azar.
- Elige si quieres recibirlo por mensajería o venir a recogerlo.
- Completa el pago y recibe la confirmación digital de tu compra.
¿Qué día y a qué hora es el sorteo?
El sorteo se celebra el 22 de diciembre a partir de las 9:00 de la mañana en el Teatro Real de Madrid y suele durar hasta el mediodía.
Premios de la Lotería de Navidad 2025
|Premio
|Cantidad de boletos premiados
|Premio por serie
|Valor por euro jugado
|El Gordo (1º Premio)
|1
|4.000.000 euros
|20.000 euros
|Segundo Premio
|1
|1.250.000 euros
|6250 euros
|Tercer Premio
|1
|500.000 euros
|2500 euros
|Cuartos Premios
|2
|200.000 euros
|1000 euros
|Quintos Premios
|8
|60.000 euros
|300 euros
|La Pedrea
|1.794
|1000 euros
|5 euros
|Aproximaciones 1º
|2
|20.000 euros
|100 euros
|Aproximaciones 2º
|2
|12.500 euros
|62,5 euros
|Aproximaciones 3º
|2
|9600 euros
|48 euros
|Centenas 1º, 2º, 3º
|297
|1000 euros
|5 euros
|Dos últimas cifras 1º
|99
|1000 euros
|5 euros
|Reintegro
|9999
|200 euros
|1 euro