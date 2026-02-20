Desde Renfe confirmaron una buena noticia para los pasajeros: a partir de 2026, podrás recuperar hasta el 100% del importe de tu pasaje si el tren llega con solo 30 minutos de demora. Esta mejora en las indemnizaciones por retrasos representa un gran avance en los derechos de los usuarios de trenes de alta velocidad y larga distancia en España. Hasta ahora, las compensaciones eran mucho más restrictivas: solo se devolvía el 50% del precio del billete si el retraso superaba los 60 minutos, y el 100% si excedía los 90 minutos. Sin embargo, gracias a una enmienda aprobada en la Ley de Movilidad Sostenible, desde el 1 de enero de 2026 se recuperan condiciones más favorables para los viajeros. De esta manera, las devoluciones serán de la siguiente manera: Esta medida obliga a la operadora española a garantizar una mayor puntualidad en sus servicios y establece un régimen de compensaciones mucho más generoso, beneficiando directamente a millones de pasajeros que utilizan estos trenes diariamente. El proceso para solicitar una devolución del pasaje es sencillo, pero requiere seguir algunos pasos clave: