Qué significan las señales amarillas que aparecen en las carreteras españolas y por qué prevalecen sobre otras señales

Las señales amarillas que aparecen de forma puntual en las carreteras españolas no están colocadas por casualidad. Su color permite advertir al conductor de que circula por un tramo afectado por obras o tareas de conservación y que las condiciones habituales de la vía pueden haber cambiado.

Esto puede implicar nuevos límites de velocidad, desvíos, estrechamientos, cambios de carril o restricciones que no coincidan con la señalización permanente. Por ese motivo, cuando las indicaciones entran en conflicto, no siempre debe obedecerse la señal que el conductor está acostumbrado a encontrar en ese lugar.

El Reglamento General de Circulación establece un orden concreto de preferencia. La señalización circunstancial que modifica el régimen normal de utilización de una carretera se encuentra por encima de los semáforos, las señales verticales convencionales y las marcas viales. Es una regla clave para entender qué hacer al encontrar señales amarillas durante un viaje.

Qué significan las señales amarillas que aparecen en las carreteras españolas y por qué prevalecen sobre otras señales

Qué significan las señales amarillas en las carreteras españolas

Las señales amarillas identifican especialmente la señalización instalada en tramos donde se realizan obras o tareas de conservación. El nuevo catálogo oficial establece que determinadas señales que normalmente tienen fondo blanco pasan a utilizar fondo amarillo cuando se colocan en estos tramos.

Esto ocurre, entre otras, con todas las señales de peligro, desde la P-1 hasta la P-50, así como con determinadas señales de prioridad. Por ejemplo, una limitación o advertencia instalada específicamente como consecuencia de unas obras puede aparecer con un aspecto distinto al de su versión habitual.

También existen cambios para las señales de carriles. En zonas afectadas por obras, las señales comprendidas entre la S-50 y la S-73 utilizan fondo amarillo en lugar de azul y símbolos negros en lugar de blancos.

El objetivo es que el conductor pueda identificar rápidamente que las condiciones del tramo son excepcionales. La propia normativa obliga, además, a que las obras que alteren la circulación estén debidamente señalizadas tanto durante el día como durante la noche.

Por qué las señales amarillas pueden prevalecer sobre otras señales

Una de las claves está en el artículo 133 del Reglamento General de Circulación, que fija el orden de preferencia entre las distintas indicaciones que puede encontrar un conductor.

En primer lugar se encuentran las señales y órdenes de los agentes encargados de regular el tráfico. Inmediatamente después aparece la señalización y el balizamiento circunstancial que modifican el uso normal de la carretera.

Después se sitúan, por este orden, los semáforos, las señales verticales y las marcas viales. Por lo tanto, la señalización de obras puede modificar temporalmente las indicaciones ordinarias que existen en una carretera.

El reglamento añade que, cuando dos señales parecen contradecirse, deberá respetarse la que tenga mayor preferencia según este orden. Si ambas son del mismo tipo, deberá cumplirse la más restrictiva.

Esto explica por qué un conductor puede encontrar, por ejemplo, una indicación temporal distinta de la que aparece habitualmente en ese mismo tramo. Mientras duren las obras o las circunstancias que motivaron el cambio, la circulación queda sometida a ese régimen excepcional.

Señalización amarilla por obras: qué puede encontrarse el conductor

Las señales amarillas pueden advertir de diferentes modificaciones provocadas por trabajos en la carretera. Una obra puede obligar a reducir la velocidad, cerrar temporalmente un carril, modificar la trayectoria habitual o canalizar el tráfico por una zona distinta.

El Reglamento General de Circulación obliga a los vehículos a circular por el lugar indicado cuando se realizan trabajos de reparación. Además, los usuarios deben seguir las instrucciones del personal destinado a regular el paso de vehículos en estos tramos.

También pueden aparecer carteles provisionales de orientación. Cuando las obras obligan a instalar nuevos carteles de este tipo, el catálogo vigente establece un fondo amarillo con caracteres negros, independientemente de la clase de carretera.

Las señales permanentes que continúan siendo válidas durante las obras pueden mantenerse sin cambios. En cambio, aquellas que dejen temporalmente de ser aplicables deben quedar correctamente ocultas para evitar mensajes contradictorios al conductor.

Amarillo o naranja: el cambio que deben conocer los conductores

Qué significan las señales amarillas que aparecen en las carreteras españolas y por qué prevalecen sobre otras señales

Existe una diferencia importante desde la actualización de las señales de tráfico que entró en vigor el 1 de julio de 2025. No toda señalización temporal debe entenderse automáticamente como una señal amarilla.

El reglamento reserva el esquema amarillo principalmente a los tramos afectados por obras o tareas de conservación. Cuando la señalización circunstancial modifica temporalmente el uso de la vía por causas diferentes, se aplica el mismo criterio gráfico pero utilizando naranja en lugar de amarillo.

Por tanto, el color también ayuda a identificar el origen de la modificación. Las señales amarillas orientan al conductor ante cambios derivados de trabajos en la infraestructura, mientras que el naranja permite distinguir otras circunstancias temporales.

En ambos casos, la finalidad es la misma: adaptar la circulación a una situación que no corresponde con el funcionamiento normal de la carretera, advertir de riesgos y transmitir instrucciones que pueden ser de obligado cumplimiento.

Cuál es el orden de prioridad de las señales de tráfico en España

Para evitar dudas cuando aparecen varias indicaciones diferentes, el Reglamento General de Circulación fija este orden:

Señales y órdenes de los agentes de tráfico. Señalización y balizamiento circunstancial que modifica el régimen normal de la vía. Semáforos. Señales verticales de circulación. Marcas viales.

Esto significa que las señales amarillas asociadas a un tramo de obras no deben interpretarse como simples recomendaciones. Cuando forman parte de la señalización circunstancial que modifica el funcionamiento normal de la vía, sus indicaciones deben respetarse conforme al orden establecido por el reglamento.

La modificación tiene, además, carácter temporal. Una vez desaparece la causa que justificaba esa señalización o cuando las propias señales indican su finalización, vuelve a aplicarse la señalización habitual del tramo.