El Gobierno de España establece solo 14 feriados nacionales de los cuales 12 son a nivel nacional y dos elegidos por las comunidades autonómicas. Sin embargo, existen otras festividades en el país en las que se conmemoran fechas destacadas.

En el transcurso del miércoles, 31 de diciembre de 2025 , la población de España celebra la Fin de Año, considerado festivo, para mantener viva la memoria histórica del país.

¿Qué se celebra el miércoles 31 de diciembre?

La celebración del Fin de Año, también conocida como Nochevieja, es una tradición que se lleva a cabo en casi todo el mundo. Este día marca el cierre de un ciclo y la llegada de un nuevo año, lo que invita a las personas a reflexionar sobre lo vivido y a establecer metas y propósitos para el futuro. La Nochevieja se celebra desde la noche del 31 de diciembre hasta la madrugada del 1 de enero y es un momento de esperanza y renovación.

El origen de la Nochevieja se remonta a la antigua Mesopotamia, donde se celebraba el inicio de un nuevo ciclo agrícola. Con el tiempo, el emperador Julio César estableció el 1 de enero como la fecha oficial para dar la bienvenida al nuevo año, creando el calendario juliano. Esta tradición ha evolucionado a lo largo de los siglos, incorporando diversas costumbres y rituales que varían según la cultura de cada país.

En la actualidad, la Nochevieja se celebra con diversas costumbres, como brindar con champán, comer doce uvas a la medianoche y realizar rituales para atraer la buena suerte. Es un momento para reunirse con familiares y amigos, disfrutar de fiestas y reflexionar sobre el año que termina, mientras se espera con entusiasmo lo que traerá el nuevo año.

¿Cómo celebrar el Fin de Año?

Para celebrar la Nochevieja, una opción es organizar una cena especial con familiares y amigos, donde se compartan anécdotas y se reflexione sobre el año que termina. Al llegar la medianoche, se puede brindar con champán y comer las tradicionales doce uvas, una por cada campanada, para atraer la buena suerte en el nuevo año.

Otra forma de festejar es salir a la plaza principal de tu localidad, donde muchas comunidades se reúnen para escuchar las campanadas del reloj y disfrutar de fuegos artificiales. También se puede optar por alquilar una casa en el campo o la playa para una celebración más íntima, o simplemente quedarse en casa disfrutando de juegos y música con seres queridos.