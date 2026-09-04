Los pensionistas de la Seguridad Social española que residen fuera de España tienen una obligación que deben completar durante este mes. Entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026, deberán acreditar que continúan con vida mediante la denominada acreditación de vivencia o fe de vida, un trámite necesario para mantener el cobro de la prestación con normalidad.

La obligación no afecta a los pensionistas que viven en España, sino a quienes reciben una pensión del sistema español y tienen su residencia en otro país.

La Seguridad Social establece que durante 2026 esta comprobación debe realizarse dos veces: la primera entre enero y marzo y la segunda durante septiembre .

¿Quiénes deben presentar la fe de vida durante septiembre?

El trámite está dirigido a los pensionistas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y del Instituto Social de la Marina (ISM) que residen en el extranjero. También alcanza a determinados beneficiarios vinculados al complemento por mínimos, según las condiciones establecidas por la Seguridad Social.

Fe de vida: el certificado que necesitas sí o sí para cobrar tu pensión todos los meses, ¿cómo sacarlo online? Fuente: Canva

La acreditación sirve para confirmar ante la Administración española que el beneficiario continúa con vida y, por tanto, mantiene las condiciones necesarias para seguir percibiendo su pensión. El plazo correspondiente a esta segunda campaña de 2026 finaliza el 30 de septiembre, por lo que los pensionistas afectados deben completar el procedimiento antes de esa fecha.

Quienes no realicen la acreditación dentro del plazo pueden enfrentarse a la suspensión del pago de la pensión hasta que regularicen su situación. No supone la pérdida definitiva del derecho a la prestación, pero sí puede provocar una interrupción del cobro mientras no se complete el trámite.

¿Cómo pueden acreditar que siguen con vida los pensionistas que viven fuera de España?

Una de las opciones más sencillas es utilizar VIVESS, la aplicación gratuita desarrollada por la Seguridad Social española. La herramienta permite realizar la acreditación mediante un sistema de reconocimiento facial biométrico, sin necesidad de desplazarse hasta una oficina. Está disponible para dispositivos Android y Apple y puede utilizarse desde cualquier lugar del mundo.

¿Cómo pueden acreditar que siguen con vida los pensionistas que viven fuera de España? (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para registrarse, el pensionista puede acceder mediante Cl@ve, DNI/NIE o el número de expediente que figura en la documentación de la pensión. Después debe introducir sus datos, mostrar ante la cámara el documento de identidad seleccionado y completar la comprobación facial. Una vez finalizado el proceso, VIVESS genera un justificante de la acreditación.

También existen vías alternativas. El pensionista puede presentar una certificación de vida expedida por el Registro Civil Consular o por la institución competente del país donde reside, siempre que corresponda según los acuerdos internacionales aplicables.

Asimismo, puede acreditar su vivencia mediante una comparecencia presencial ante las Consejerías o Secciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.