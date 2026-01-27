Lastras de Cuéllar impulsa la repoblación rural con vivienda asequible desde 250 euros, apoyo al emprendimiento y recursos para nuevos vecinos en Segovia.

Enclavado al norte de la provincia de Segovia, Lastras de Cuéllar se enfrenta al desafío de la despoblación, una problemática común en amplias zonas rurales de España. Para revertir esta tendencia, el municipio ha activado distintas iniciativas orientadas a atraer nuevos residentes y promover el emprendimiento local como motor de desarrollo económico y social.

Una de las herramientas clave en esta estrategia es el proyecto Holapueblo, impulsado por Redeia, IKEA y AlmaNatura. La iniciativa conecta a personas interesadas en vivir y emprender en entornos rurales con municipios de baja densidad poblacional, ofreciéndoles acompañamiento especializado para poner en marcha proyectos económicos viables y facilitar su integración en la comunidad.

Vista del ayuntamiento de Lastras de Cuéllar. (Imagen: Wikimedia Commons)

El atractivo de Lastras de Cuéllar no se limita a sus oportunidades de desarrollo. El municipio cuenta con un entorno natural destacado, en el que sobresale el conjunto de las Lagunas de Lastras, formado por las lagunas del Carrizal, Tenca y Lucía. Estos humedales constituyen un espacio de alto valor ecológico, relevante para la biodiversidad y para la presencia de aves acuáticas y migratorias en la comarca.A este patrimonio natural se suma un legado histórico significativo. Entre sus principales elementos destacan la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, construida entre los siglos XIII y XIV, y la ermita de Nuestra Señora de Salcedón, vinculada a un antiguo despoblado medieval y con valiosos elementos artísticos, como retablos de época renacentista.

Vivienda asequible y mercado laboral en Lastras de Cuéllar

Uno de los principales atractivos del municipio es la vivienda asequible, un factor clave para quienes buscan instalarse fuera de los grandes núcleos urbanos. En el mercado local existen opciones de alquiler que pueden situarse entre los 250 y 300 euros mensuales, según la oferta disponible. Además, el Ayuntamiento gestiona viviendas municipales cuya adjudicación está sujeta a criterios administrativos y a la disponibilidad existente en cada momento.En el plano laboral, Lastras de Cuéllar mantiene una base económica ligada a actividades tradicionales como la ganadería porcina y vacuna y la agricultura de secano y regadío. En los últimos años también ha ganado peso la extracción de resina de pino, una actividad vinculada al aprovechamiento forestal. Junto a estos sectores consolidados, el municipio identifica margen de crecimiento en ámbitos como la construcción, los servicios básicos, la restauración y el turismo rural.