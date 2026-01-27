En esta noticia
Enclavado al norte de la provincia de Segovia, Lastras de Cuéllar se enfrenta al desafío de la despoblación, una problemática común en amplias zonas rurales de España. Para revertir esta tendencia, el municipio ha activado distintas iniciativas orientadas a atraer nuevos residentes y promover el emprendimiento local como motor de desarrollo económico y social.
Una de las herramientas clave en esta estrategia es el proyecto Holapueblo, impulsado por Redeia, IKEA y AlmaNatura. La iniciativa conecta a personas interesadas en vivir y emprender en entornos rurales con municipios de baja densidad poblacional, ofreciéndoles acompañamiento especializado para poner en marcha proyectos económicos viables y facilitar su integración en la comunidad.
El atractivo de Lastras de Cuéllar no se limita a sus oportunidades de desarrollo. El municipio cuenta con un entorno natural destacado, en el que sobresale el conjunto de las Lagunas de Lastras, formado por las lagunas del Carrizal, Tenca y Lucía. Estos humedales constituyen un espacio de alto valor ecológico, relevante para la biodiversidad y para la presencia de aves acuáticas y migratorias en la comarca.A este patrimonio natural se suma un legado histórico significativo. Entre sus principales elementos destacan la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, construida entre los siglos XIII y XIV, y la ermita de Nuestra Señora de Salcedón, vinculada a un antiguo despoblado medieval y con valiosos elementos artísticos, como retablos de época renacentista.
Vivienda asequible y mercado laboral en Lastras de Cuéllar
Uno de los principales atractivos del municipio es la vivienda asequible, un factor clave para quienes buscan instalarse fuera de los grandes núcleos urbanos. En el mercado local existen opciones de alquiler que pueden situarse entre los 250 y 300 euros mensuales, según la oferta disponible. Además, el Ayuntamiento gestiona viviendas municipales cuya adjudicación está sujeta a criterios administrativos y a la disponibilidad existente en cada momento.En el plano laboral, Lastras de Cuéllar mantiene una base económica ligada a actividades tradicionales como la ganadería porcina y vacuna y la agricultura de secano y regadío. En los últimos años también ha ganado peso la extracción de resina de pino, una actividad vinculada al aprovechamiento forestal. Junto a estos sectores consolidados, el municipio identifica margen de crecimiento en ámbitos como la construcción, los servicios básicos, la restauración y el turismo rural.
Apoyo al emprendedor y recursos locales disponibles
Para acompañar la llegada de nuevos vecinos y facilitar la puesta en marcha de proyectos, se ha constituido la Asociación Rural Lastras Vive, en colaboración con el Ayuntamiento. Esta entidad actúa como punto de referencia para quienes se interesan por el municipio, ofreciendo información sobre vivienda, ayudas al emprendimiento y orientación para conocer el entorno y sus posibilidades.En cuanto a infraestructuras, actualmente existen locales privados disponibles para alquiler, terrenos en venta destinados a nuevas construcciones y espacios de coworking con fibra óptica y salas de reuniones, un recurso poco habitual en entornos rurales. Además, se encuentran en alquiler un bar y una carnicería que han cerrado recientemente, lo que abre oportunidades claras para emprendedores del sector de la hostelería y la alimentación.
Áreas de oportunidad para emprendimiento y necesidades locales
Las autoridades locales y los agentes vinculados al desarrollo del municipio han identificado diversas áreas de oportunidad para nuevos proyectos. Entre ellas se incluyen la apertura de un taller mecánico, negocios de restauración, servicios de catering orientados a la tercera edad, carnicerías o queserías ligadas a la tradición ganadera local, así como panaderías, p
También existe demanda de iniciativas relacionadas con la agricultura y ganadería ecológica, la generación de energía, los servicios asistenciales para personas jubiladas, el comercio electrónico y el turismo activo vinculado a la naturaleza y la aventura en toda la comarca. A ello se suma la necesidad de profesionales de oficios como albañiles, constructores, electricistas y fontaneros, tanto en el propio municipio como en localidades cercanas.Con este conjunto de iniciativas, Lastras de Cuéllar busca reforzar su tejido social y económico, ofreciendo un entorno con coste de vida reducido, recursos disponibles y oportunidades reales para quienes deseen establecerse y participar en el desarrollo sostenible de este municipio segoviano.