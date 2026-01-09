En España, entre 2000 y 4000 familias practican el homeschooling, que consiste en la educación en casa, según los datos compartidos por El Español. Este aumento se ha acentuado en los últimos años, ya que muchas familias se han visto obligadas a cuestionar los modelos tradicionales.

Pese al crecimiento, España se mantiene por detrás de otros países, donde la educación en casa está más normalizada social y legalmente, como en Estados Unidos u otros países de Europa. En este marco es que se ha viralizado la historia de Erika Di Martino, una madre italiana que practica el homeschooling y lo recomienda para cualquier crianza.

En el caso de Di Martino, ninguno de sus cinco hijos ha ido al colegio. La decisión no se debe a un cuestionamiento hacia la escuela, sino de una reflexión sobre la infancia y los procesos naturales de aprendizaje, según le ha contado al medio local Laggo.

La crianza en casa, una opción cada vez más elegida en Europa. (Fuente: archivo) Nigro Giannina

Los motivos detrás de elegir la educación en casa

Erika di Martino es una madre, escritora y referente en el movimiento del homeschooling en Italia, conocida por educar a sus cinco hijos íntegramente en casa y por su labor de divulgación sobre la educación familiar fuera del sistema escolar tradicional. La mujer tiene formación en idiomas y una trayectoria profesional en la educación.

Para Di Martino, el punto de partida no fue una crítica hacia la escuela, sino la necesidad de proteger los primeros años de vida de los jóvenes. Luego de observar a sus hijos, la madre descubrió que aprendían de manera natural a través del juego, la convivencia diaria y las relaciones humanas, sin necesidad de estructuras rígidas ni horarios impuestos.

La experiencia para Erika no solo ha sido accesible, sino también efectiva a largo plazo. Su hijo mayor, que nunca ha pisado un aula escolar, cursa actualmente tercer año de Ingeniería Matemática en la Universidad Politécnica de Milán.

Sus demás hijos adultos están incorporados al mundo laboral. Para la madre, el homeschooling sirve para no limitar las oportunidades, sino sentar bases para la autonomía y la responsabilidad personal. En su experiencia, este tipo de aprendizaje ha permitido que sus hijos desarrollen empatía y se adapten a contextos diversos.

Los motivos detrás del homeschooling y sus beneficios en la crianza. (Fuente: archivo)

¿Por qué el homeschooling es una buena opción, según la madre de 5 hijos?

“La escuela no garantiza automáticamente relaciones sanas. Fuera del sistema escolar, los niños experimentan relaciones intergeneracionales más auténticas en contextos reales. Por supuesto, es un aspecto que los padres deben abordar con cuidado”, comentó Di Martino al medio italiano.

Al no depender de horarios impuestos o tareas obligadas, los niños aprenden desde pequeños a gestionar su tiempo, tomar decisiones y asumir las consecuencias de sus actos. Todo este conjunto de valores es lo que constituye la autonomía personal de sus hijos.

“No se trata solo de prácticas, sino de una actitud: estar presente sin interferir, guiar sin controlar. A veces enseñas, a veces observas, a veces aprendemos juntos. El rol más auténtico es el del facilitador, capaz de cambiar de postura con flexibilidad”, sentenció la italiana.