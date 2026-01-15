Llega el nuevo modelo de Dacia: se trata de un SUV híbrido nominado a coche finalista del año 2026.

Dacia ha ampliado su gama con la llegada del Bigster, un nuevo SUV híbrido de cinco plazas que ya ha sido nominado como finalista a Coche del Año 2026. El modelo apuesta por un diseño moderno y robusto, un interior amplio y una oferta mecánica electrificada pensada para el uso diario y los viajes largos.

Con un planteamiento enfocado al confort, la modularidad y la eficiencia, el Dacia Bigster se comercializa en varias versiones y con distintas tecnologías híbridas. La marca ha presentado un vehículo que combina espacio, equipamiento y una gama de precios escalonada según el nivel de acabado.

Versiones, precios y diseño del Dacia Bigster

El Dacia Bigster se ofrece en cuatro acabados, con diferencias en equipamiento, diseño y precio disponible en España :

Bigster Essential – desde 24.990 euros

Climatización manual

Cámara de visión trasera

Cuadro de instrumentos digital de 7’’

Media Display con pantalla de 10,1’’ y 4 altavoces

Bigster Expression – desde 26.190 euros

Climatización automática bizona

Banqueta trasera abatible 40/20/40 con sistema Easy Fold

Freno de parking automático

Media Display de 10,1’’ con 4 altavoces

Bigster Extreme – desde 27.990 euros

Techo solar panorámico con apertura eléctrica

Cuadro de instrumentos digital de 10’’

Barras de techo modulares

Media Nav Live con pantalla de 10,1’’ y 6 altavoces

Bigster Journey – desde 27.990 euros

Portón trasero con apertura eléctrica

Cuadro de instrumentos digital de 10’’

Asiento del conductor con regulación eléctrica

Media Nav Live con navegación conectada y 6 altavoces

En diseño, el Bigster destaca por detalles como el color exclusivo Azul Índigo con techo negro, llantas de aleación de 19’’ diamantadas en negro y un interior espacioso con hasta 702 litros de capacidad de maletero, el mayor de su clase.

Llega el nuevo modelo de Dacia: se trata de un SUV híbrido nominado a coche finalista del año 2026. Dacia

Opciones de motor disponibles en el Dacia Bigster

El nuevo SUV de Dacia cuenta con una amplia gama de motorizaciones híbridas y mild hybrid , todas orientadas a mejorar el consumo y reducir las emisiones:

Full hybrid 155

Gasolina y electricidad

Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad

Batería de 230 V con carga automática

Hasta un 40% de ahorro en consumo

Mild hybrid 140

Gasolina y electricidad

Asistencia eléctrica al motor térmico

Batería de 48 V con carga automática

Ahorro de combustible de hasta el 10%

Mild hybrid-G 140

Bicombustible gasolina + GLP

Hasta un 30% de ahorro en combustible

Autonomía total de hasta 1480 km

Un 10% menos de emisiones de CO2

Hybrid-G 150 4x4

Electricidad y gasolina/GLP

Hasta un 60% de conducción eléctrica en ciudad

Más de 1480 km de autonomía total

Hasta un 30% de ahorro en combustible

En la versión 4x4, el Bigster incorpora un selector de modos de conducción para adaptarse tanto a carretera como a terrenos específicos o de montaña.

Llega el nuevo modelo de Dacia: se trata de un SUV híbrido nominado a coche finalista del año 2026. Dacia

Tecnología y equipamiento del nuevo Dacia Bigster

El SUV híbrido de Dacia incorpora un completo paquete tecnológico y de asistencia a la conducción:

Media Nav Live con navegación conectada, información de tráfico en tiempo real y mapas actualizados durante 8 años

Pantalla multimedia táctil de 10’’ con conexión de smartphone por wifi o USB

Cuadro de instrumentos digital de 10’’ con información de conducción y consumo

Sistema de sonido Arkamys 3D con 6 altavoces

Mandos en el volante para cambio de marcha

En seguridad, el Bigster incluye de serie sistemas avanzados de ayuda a la conducción, como frenada de emergencia, asistente de velocidad con detección de señales, alerta y mantenimiento de carril, regulador de velocidad adaptativo, luces de carretera automáticas y cámara multivisión, cumpliendo con las normativas europeas más recientes.

Con esta propuesta, el Dacia Bigster se posiciona como uno de los SUV híbridos más completos y versátiles de la marca, combinando espacio, tecnología y eficiencia.