El Día de Reyes llega marcado por un escenario invernal riguroso en buena parte de España. Heladas generalizadas, posibles nevadas en cotas bajas y rachas intensas de viento configuran una jornada fría y con complicaciones meteorológicas, según el último pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La situación afecta especialmente al interior peninsular y al centro norte, donde la combinación de bajas temperaturas y precipitaciones en forma de nieve obliga a extremar precauciones en carreteras y zonas de montaña. El episodio también alcanza a Baleares y Canarias, con viento fuerte y descenso térmico en áreas elevadas.

El paso de varios frentes mantiene cielos nubosos en amplias regiones del país. En ese contexto, la cota de nieve se sitúa en niveles bajos para la época, con registros que oscilan entre los 200 y 600 metros según la zona, lo que incrementa la probabilidad de nevadas en áreas habitualmente menos expuestas.

Las temperaturas máximas descienden en el sur peninsular, Asturias y Pirineos, mientras que las mínimas registran valores especialmente bajos en el interior. Las heladas se presentan de forma generalizada y alcanzan intensidad moderada o fuerte en áreas de montaña.

¿Dónde se esperan las nevadas más significativas?

Las nevadas se concentran en el centro norte peninsular, con especial incidencia en Castilla y León, Navarra, La Rioja y el País Vasco.

Fotografía donde se observa un temporal de nieve este domingo, en Puebla de Lillo, León (España).

En estas comunidades, la cota de nieve desciende hasta los 200 o 400 metros en algunos tramos de la jornada, lo que favorece acumulaciones incluso en zonas bajas.

En el sureste peninsular también se prevén precipitaciones en forma de nieve en áreas interiores, sobre todo durante las primeras horas del día.

Regiones como Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía oriental registran episodios puntuales en sierras y áreas elevadas, con cotas que rondan entre los 300 y 1.000 metros.

Cataluña y Aragón presentan un escenario más variable, con posibles nevadas débiles a cualquier cota en Pirineos y valle de Arán. En Baleares, Mallorca no queda descartada, con nieve en cotas superiores a los 500 metros, especialmente durante la noche.

¿Qué impacto tendrá el frío y el viento en el conjunto del país?

Las heladas se extienden por la mayor parte del interior peninsular, con especial intensidad en Castilla y León, Aragón, Cataluña interior y sistemas montañosos.

En estas zonas, las temperaturas mínimas se sitúan por debajo de cero de forma persistente, lo que agrava la sensación térmica.

El viento añade un factor de riesgo adicional. Se esperan rachas fuertes y muy fuertes en el litoral cantábrico , Galicia, Alborán, Ampurdán, Baleares y Canarias. En puntos concretos, como Menorca o zonas expuestas del archipiélago canario, las rachas superan los 70 kilómetros por hora.

En el resto del país, predominan vientos moderados de componente norte, que refuerzan el ambiente frío incluso en áreas con menor nubosidad. La combinación de viento, heladas y nieve convierte este Día de Reyes en una jornada marcada por el invierno más crudo.