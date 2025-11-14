El Congreso se prepara para discutir un paso clave hacia la supervisión estatal del mercado digital de la vivienda. La próxima semana, el pleno analizará una propuesta que busca regular los algoritmos que ordenan y posicionan los anuncios en los principales portales inmobiliarios.

La iniciativa, impulsada por Sumar, instala un debate sobre la influencia tecnológica en los precios y sobre el rol del Estado en la protección de consumidores en un contexto marcado por el incremento sostenido del valor de la vivienda.

Según sus promotores, estos sistemas automatizados condicionan tanto la oferta como el comportamiento de los propietarios. La formación sostiene que esta dinámica termina impactando en el precio final que enfrenta el ciudadano que busca comprar o alquilar.

¿Por qué el Estado quiere intervenir en los algoritmos inmobiliarios?

Sumar plantea que los algoritmos utilizados por plataformas como Idealista o Fotocasa contribuyen a una homogeneidad de precios que no siempre responde a condiciones reales del mercado.

Su argumentación señala que el diseño de estas herramientas lleva a los oferentes a imitar los valores de referencia visibles, lo que genera una escalada sistemática que favorece a los grandes actores del sector.

A través de su portal inmobiliario, Santander ofrece un abanico de viviendas a precios súper reducidos. ¿Dónde quedan? (Imagen: archivo)

No hablan de una maniobra deliberada, sino de un efecto estructural derivado del funcionamiento interno de los algoritmos.

La formación recuerda que la Carta de Servicios Digitales contempla obligaciones de transparencia para estas plataformas, aunque advierte que la normativa todavía no opera plenamente en España.

Por ello, insisten en que la intervención estatal busca equilibrar la competencia y ofrecer garantías efectivas a los consumidores, especialmente en un mercado donde la tecnología influye de manera directa en el precio de un bien esencial como la vivienda.

El objetivo político se centra en reconocer que la vivienda no puede depender únicamente de criterios automatizados. La propuesta reabre el debate sobre la necesidad de mayor supervisión pública en entornos digitales cada vez más complejos y determinantes para la vida cotidiana.

¿Qué propone el plan oficial para controlar estos sistemas?

La iniciativa busca la creación de un organismo dentro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que examine el impacto real de los algoritmos en la visibilidad de los anuncios y en la libre competencia del mercado inmobiliario.

La idea pretende asegurar que pequeños propietarios y agencias locales tengan las mismas condiciones que los grandes operadores al momento de posicionar sus ofertas.

La propuesta incluye dotar a esta unidad de facultades para evaluar cómo se diseñan y aplican los algoritmos, además de exigir una transparencia que permita comprender por qué ciertos anuncios aparecen primero y otros quedan relegados.

Según Sumar, sin este control, el mercado digital de la vivienda corre el riesgo de funcionar bajo lógicas que terminan afectando directamente a los precios que pagan las familias.

El Ministerio de Vivienda y el de Economía manifestaron su criterio favorable a la medida, lo que anticipa un debate legislativo con respaldo institucional.

El Congreso deberá decidir ahora si convierte esta intención en una hoja de ruta concreta para regular un espacio digital que hasta ahora opera con escasa supervisión y con un peso creciente en la formación del precio de la vivienda.