Superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en España constituye un procedimiento que va más allá de lo meramente administrativo. Este control, que es de carácter obligatorio y se encuentra bajo la supervisión del Ministerio de Industria y Turismo, tiene como objetivo determinar si un vehículo es adecuado para circular con seguridad por las vías. Recientemente, el Gobierno ha comunicado un fortalecimiento en los controles a nivel nacional. A través de la Dirección General de Tráfico (DGT), se realizarán inspecciones minuciosas, vehículo por vehículo, para identificar aquellos que circulen sin la ITV vigente. La tolerancia cero hacia aquellos que circulan con la ITV vencida es el principal cambio que introduce esta medida. La DGT ha aclarado que no se considera relevante si el conductor ha reservado una cita: “No se debe circular con la ITV caducada, aun cuando se haya solicitado una cita posterior a la fecha de vencimiento”. Esto implica que, desde el primer día de caducidad, el vehículo queda fuera de la legalidad. Además, la pegatina de la ITV debe estar visible en el parabrisas. De no ser así, la Guardia Civil tiene la facultad de detener al conductor e iniciar un procedimiento sancionador. El propio organismo de seguridad vial ha advertido que “eludir la ITV es considerado un delito”. Para los conductores, esto implica la necesidad de organizar con antelación la cita y asegurarse de no exceder la fecha límite. Circular sin una ITV válida conlleva riesgos tanto legales como económicos, además de comprometer la seguridad del propio conductor y de terceros. Las sanciones económicas por no cumplir con la ITV son severas. Circular con la ITV caducada conlleva una multa mínima de 200 euros y la pérdida de tres puntos del carnet de conducir. En casos de retrasos que superen un año, la cifra asciende hasta los 500 euros. Es fundamental que los conductores mantengan la ITV al día para evitar estas penalizaciones. La normativa establece que: La revisión técnica abarca más que la simple verificación de fechas y documentos. También se centra en la evaluación del estado real del vehículo. Entre los aspectos que con mayor frecuencia provocan suspensos, el sistema de iluminación se destaca notablemente. Bombillas quemadas, luces desajustadas o sistemas que no operan adecuadamente son motivos comunes de rechazo. Por consiguiente, se recomienda a los conductores realizar una verificación previa de todas las luces del automóvil: posición, cruce, carretera, freno e intermitentes. Una revisión sencilla en el hogar puede evitar un suspenso innecesario y, sobre todo, prevenir accidentes. Mantener los faros limpios y en buen estado es igualmente crucial para superar la inspección sin contratiempos. La circular referente a la ITV caducada ya no permitirá justificaciones: no será relevante tener una cita previa ni alegar falta de conocimiento. Las inspecciones se llevarán a cabo vehículo por vehículo, con sanciones considerables y posibles complicaciones en relación con los seguros. Las consecuencias de circular con la ITV caducada serán severas, lo que implica que los conductores deberán estar más atentos a la vigencia de sus documentos. La normativa establece que las revisiones se efectuarán de manera individualizada, lo que podría resultar en multas significativas.