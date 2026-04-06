Este lunes, 6 de abril de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 506,23 euros, cifra que refleja una variación del 2,74% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un interés creciente en el Bitcoin Cash en relación con el euro. Este aumento podría estar impulsado por factores como la adopción de criptomonedas y la volatilidad del mercado financiero tradicional. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un descenso del -3.73%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -24.6%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos importantes en su rentabilidad y aceptación en el mercado. Esta evolución sugiere una volatilidad que podría afectar la confianza de los inversores y su futuro desempeño. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 31.64%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 56.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 492,7 euros.