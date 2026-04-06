Este lunes, 6 de abril de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 80.807,33 euros, cifra que refleja una variación del 1,66% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 2.55%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -41.71%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos y una tendencia a la baja en su rentabilidad a largo plazo. Esta dualidad en su evolución resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 22.98%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 38.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.