El Gobierno y la Dirección General de Tráfico (DGT) continúan avanzando en su objetivo de optimizar el tráfico y reducir la contaminación en los centros urbanos mediante la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), obligatorias para los municipios de más de 50.000 habitantes en virtud de la Ley de Cambio Climático.

Estas áreas, ya vigentes o en proceso de implantación en numerosas ciudades españolas, limitan actualmente la circulación en función del distintivo medioambiental de la DGT, con el foco puesto en los vehículos más contaminantes. Sin embargo, el Ejecutivo analiza ampliar en el futuro los criterios que los ayuntamientos podrían utilizar para regular la movilidad dentro de estas zonas.

Esta será la nueva prohibición por circular de a una sola persona. (Fuente: archivo)

Un borrador en estudio abre la puerta a nuevos criterios

Según figura en un borrador de modificación del Real Decreto que regula las ZBE, sometido recientemente a consulta pública, el Gobierno plantea habilitar a los municipios para que puedan establecer restricciones adicionales más allá de la etiqueta ambiental, siempre que estén debidamente justificadas.

Entre los criterios que se mencionan en el texto en estudio se encuentra la ocupación del vehículo, una medida que permitiría a los ayuntamientos incentivar el uso compartido del coche como herramienta para reducir la congestión del tráfico urbano. No obstante, el borrador no impone de forma directa la prohibición de circular con un solo ocupante, sino que deja la eventual aplicación de estas medidas en manos de las administraciones locales.

El proceso normativo se encuentra aún en una fase preliminar. Tras la consulta pública, el texto deberá pasar por informes técnicos y revisión jurídica antes de llegar, en su caso, al Consejo de Ministros y ser publicado en el BOE.

Los reclamos de los conductores ante la prohibición para la libre circulación. (Fuente: archivo)

Una idea similar a los carriles VAO

La posible introducción del criterio de ocupación recuerda al funcionamiento de los carriles VAO (vehículos de alta ocupación), presentes en algunos accesos a grandes ciudades, donde se exige un mínimo de dos personas por vehículo para poder circular.

A diferencia de estos carriles, las ZBE abarcan superficies urbanas mucho más amplias. Según estimaciones privadas, su extensión conjunta ya supera ampliamente la de otras medidas de gestión del tráfico, aunque no existen cifras oficiales consolidadas sobre su superficie total a nivel nacional.

Implantación desigual de las ZBE

Aunque la obligación legal afecta a más de un centenar de municipios, la implantación de las ZBE avanza de forma desigual. Algunas ciudades ya las tienen plenamente operativas, mientras que otras se encuentran en distintas fases de tramitación, adaptación normativa o implantación parcial.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica recuerdan que la normativa estatal establece el marco general, pero son los ayuntamientos los responsables de definir el alcance concreto de las restricciones en cada ciudad.

Críticas y advertencias de asociaciones de conductores

La posibilidad de que en el futuro se incorporen restricciones vinculadas al número de ocupantes ha generado críticas por parte de asociaciones de conductores. Entre ellas, la Asociación de Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM), que ya ha recurrido judicialmente otras limitaciones de tráfico, considera que este tipo de medidas podría tener un impacto discriminatorio en determinados colectivos.

La entidad sostiene que limitar la circulación en función del número de ocupantes podría perjudicar a personas que utilizan el vehículo de forma individual por motivos laborales o familiares, y ha anunciado que presentará alegaciones si el Real Decreto avanza en esa dirección.

Sin fechas ni prohibiciones concretas

Por el momento, no existe ninguna prohibición en vigor que impida circular con un solo ocupante por las ZBE, ni un calendario oficial para su aplicación. Cualquier cambio normativo requerirá la aprobación definitiva del Real Decreto y, posteriormente, la adaptación de las ordenanzas municipales.

En ese escenario, las decisiones finales sobre cómo y cuándo aplicar nuevas restricciones recaerían en los ayuntamientos, previsiblemente a partir de los próximos años.