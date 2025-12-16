En España, el Gobierno establecen 14 días de festividad en todo el país, de los cuales 12 son a nivel nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. No obstante, hay otras celebraciones en el calendario que conmemoran eventos importantes y no son parte de estos feriados.

Entre dichas festividades se encuentra El Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, un feriado nacional que se celebra cada sábado, 13 de diciembre de 2025 para mantener viva la historia de España.

Día Nacional de la Esclerosis Múltiple (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el sábado 13 de diciembre?

El 18 de diciembre se celebra el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple en España, una iniciativa promovida por la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) y sus 46 organismos miembros. Este día tiene como objetivo principal sensibilizar a la población sobre los desafíos que enfrentan las personas afectadas por esta enfermedad, así como informar sobre los avances en su tratamiento y ofrecer apoyo a las familias de los pacientes.

La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central de causa desconocida, que afecta a más mujeres que hombres. En España, más de 47 mil personas padecen esta condición, lo que resalta la importancia de crear conciencia y fomentar la comprensión sobre sus síntomas y efectos. La celebración de este día también se complementa con el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se conmemora el 30 de mayo.

Durante el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, se recomienda asistir a eventos médicos donde se presenten los últimos avances en el tratamiento de la enfermedad. Informarse y compartir el conocimiento adquirido es fundamental para ayudar a desestigmatizar la esclerosis múltiple y brindar apoyo a quienes la padecen, promoviendo así una mayor empatía y comprensión en la sociedad.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple?

Para celebrar el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple el 18 de diciembre, es fundamental asistir a eventos médicos organizados por la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) y sus organismos miembros. Estos eventos ofrecen la oportunidad de conocer los últimos avances en el tratamiento de la enfermedad y sensibilizar a la comunidad sobre los desafíos que enfrentan los pacientes y sus familias.

Además, es importante compartir la información adquirida con amigos y familiares para aumentar la conciencia sobre la esclerosis múltiple. Participar en actividades de apoyo y difusión puede ayudar a crear un entorno más comprensivo y solidario para quienes padecen esta enfermedad y sus seres queridos.