En España, el Gobierno establece 14 días de fiesta en todo el territorio, de los cuales 12 son feriados de carácter nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. Sin embargo, existen otras festividades en el calendario en los que se recuerdan acontecimientos importantes. Durante este martes, 7 de abril de 2026, el pueblo español festeja El Día Mundial de la Salud, un día no festivo que se celebra cada martes, 7 de abril de 2026 para mantener viva la historia de España. El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de cada año para crear conciencia sobre la importancia de la salud y promover hábitos de vida saludables. Esta fecha, establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), permite reflexionar sobre los desafíos de salud globales y trabajar en conjunto para abordarlos. Es un momento para que las comunidades se unan y se comprometan a mejorar el bienestar de sus miembros. Desde su fundación en 1948, el Día Mundial de la Salud ha sido un recordatorio del compromiso mundial con la salud. Cada año, la OMS elige un tema específico que destaca un problema de salud global prioritario, lo que ayuda a enfocar los esfuerzos de sensibilización y acción. A través de diversas actividades, se busca inspirar a las personas a tomar medidas para proteger y mejorar su salud. Este día también es una oportunidad para reflexionar sobre la salud como un derecho humano fundamental y un componente esencial del desarrollo sostenible. Al promover la salud y prevenir enfermedades, se mejora la calidad de vida y se reduce la carga económica y social asociada a las enfermedades. Además, nos recuerda que todos tenemos la responsabilidad de contribuir a la promoción de la salud en nuestras comunidades. Para celebrar el Día Mundial de la Salud el 7 de abril, las comunidades pueden organizar ferias de salud que incluyan charlas informativas, actividades deportivas y campañas de vacunación. Estas iniciativas no solo fomentan hábitos de vida saludables, sino que también ofrecen servicios de salud básicos a quienes los necesiten, creando un ambiente de apoyo y concienciación sobre la importancia de la salud. Además, es fundamental reflexionar sobre los desafíos de salud globales y participar en conferencias y foros de discusión. Estas actividades permiten a los expertos compartir conocimientos y abogar por políticas que mejoren la salud de las comunidades, recordándonos que la salud es una responsabilidad colectiva y un derecho humano fundamental.