El Gobierno de España establece solo 14 feriados nacionales de los cuales 12 son a nivel nacional y dos elegidos por las comunidades autonómicas. Sin embargo, existen otras festividades en el país en las que se conmemoran fechas destacadas. En el transcurso del viernes, 13 de febrero de 2026, la población de España celebra el Día Mundial de la Radio, considerado día no festivo, para mantener viva la memoria histórica del país. El 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio, una efeméride proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 2012. Este día tiene como objetivo principal hacer de la radio un medio interactivo que fomente el debate sobre temas de interés colectivo. A pesar de los avances tecnológicos, la radio sigue siendo un medio informativo emblemático que llega a lugares remotos donde otras tecnologías no pueden. La radio, con más de 100 años de historia, merece reconocimiento por su influencia continua y sus virtudes perdurables. Aunque enfrenta desafíos como la competencia digital y presiones económicas, sigue siendo el medio de comunicación más accesible y representativo de los pueblos. Su capacidad para dar voz a diversas opiniones y su bajo costo en comparación con otros medios la convierten en una herramienta vital para la expresión y el pluralismo. España desempeñó un papel crucial en la creación del Día Mundial de la Radio, gracias a la iniciativa de Jorge Álvarez, presidente de la Academia Española de la Radio. A través de un proceso de consulta que involucró a diversos organismos, se propuso el 13 de febrero como fecha de celebración, coincidiendo con la creación de la Radio Naciones Unidas. Esta celebración resalta la importancia histórica y el impacto de la radio en la sociedad. Para celebrar el Día Mundial de la Radio el 13 de febrero, se pueden organizar eventos en comunidades locales donde se invite a la población a compartir sus historias y experiencias relacionadas con la radio. Esto puede incluir debates, programas en vivo y la participación de locutores y oyentes, fomentando un ambiente de interacción y reflexión sobre la importancia de este medio de comunicación. Además, se pueden realizar actividades educativas en escuelas y centros culturales, donde se explique la historia de la radio y su impacto en la sociedad. Proyecciones de documentales y películas relacionadas con la radio, así como talleres sobre producción de programas radiales, pueden ser excelentes maneras de involucrar a las nuevas generaciones y celebrar este medio que ha perdurado a lo largo del tiempo.