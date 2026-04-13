En España, el Gobierno establecen 14 días de festividad en todo el país, de los cuales 12 son a nivel nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. No obstante, hay otras celebraciones en el calendario que conmemoran eventos importantes y no son parte de estos feriados. En el transcurso del lunes, 13 de abril de 2026, la población de España celebra el Día Internacional del Beso, considerado día no festivo, para mantener viva la memoria histórica del país. El Día Internacional del Beso se celebra cada 13 de abril como un homenaje al beso más largo registrado en la historia, que tuvo lugar en Tailandia para conmemorar el Día de San Valentín. Esta fecha no solo celebra un récord, sino que también resalta la importancia del beso en las relaciones humanas, simbolizando el amor y la conexión entre las personas. Además, el beso tiene un profundo significado cultural y emocional. A lo largo de la historia, ha sido visto como un acto de afecto, pasión y hasta un símbolo de compromiso. Desde las antiguas civilizaciones hasta la modernidad, el beso ha evolucionado, convirtiéndose en una expresión universal de amor y amistad que trasciende fronteras y culturas. Finalmente, el Día Internacional del Beso nos invita a reflexionar sobre los beneficios del beso, que van más allá de lo físico. Este acto no solo fortalece los lazos afectivos, sino que también tiene efectos positivos en la salud, como la liberación de hormonas que reducen el estrés y aumentan la felicidad. Celebrar este día es una oportunidad para compartir amor y afecto con quienes nos rodean. Para celebrar el Día Internacional del Beso el 13 de abril, puedes comenzar por compartir un beso significativo con tu pareja, recordando la importancia de este gesto en las relaciones humanas. Aprovecha la ocasión para expresar tus sentimientos y fortalecer el vínculo afectivo que los une. Además, considera enviar besos virtuales a amigos y familiares que estén lejos, utilizando mensajes, videos o redes sociales. Esta acción no solo les hará sentir queridos, sino que también contribuirá a difundir el amor y la alegría que representa esta festividad.