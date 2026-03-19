En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos. Entre dichas festividades se encuentra El Día del Padre, un festivo que se celebra cada jueves, 19 de marzo de 2026 para mantener viva la historia de España. El Día del Padre es una celebración que se lleva a cabo en todo el mundo para rendir homenaje a la figura paterna. Este día es una oportunidad especial para expresar amor y gratitud hacia nuestros padres, reconociendo su importancia en nuestras vidas. La celebración varía en fechas y tradiciones según el país, pero el sentimiento de aprecio es universal. La idea de establecer un Día del Padre nació en Estados Unidos en 1910, gracias a Sonora Smart Dodd, quien quería honrar a su padre. Con el tiempo, la celebración se formalizó y se estableció oficialmente en el tercer domingo de junio en 1966. Desde entonces, esta fecha ha ganado popularidad y se ha expandido a diferentes culturas, cada una con sus propias costumbres. Para celebrar el Día del Padre, es común que las familias se reúnan y realicen actividades juntos, como compartir una comida o intercambiar regalos. En muchos lugares, los niños crean manualidades para obsequiar a sus padres, mientras que otros optan por recordar momentos especiales y agradecer por las enseñanzas recibidas. La esencia de esta celebración radica en el amor y la conexión familiar. Para celebrar el Día del Padre, lo más importante es demostrarle a tu padre cuánto lo aprecias. Si estás lejos, una llamada puede ser un gesto significativo, mientras que si vives cerca, considera invitarlo a comer o realizar una actividad juntos que ambos disfruten. Estos momentos compartidos son una excelente manera de honrar su papel en tu vida. En muchos países, como España, es común reunirse en familia y dar regalos que simbolicen el amor hacia los padres. Los niños suelen hacer manualidades en la escuela para obsequiar a sus papás y las madres a menudo compran presentes especiales. Si no tienes a tu padre presente, puedes recordar los momentos felices que compartieron y agradecerle por las enseñanzas que te dejó.