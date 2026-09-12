Despegó el avión más grande del Ejército que transporta más de 37 toneladas y es el orgullo nacional. Foto: Shutterstock

Durante la tarde del sábado, los cielos de Santiago de Chile se convirtieron en el escenario de un acontecimiento que captó la atención de aficionados a la aviación y expertos en defensa de toda la región con un avión clave para España.

Uno de los aviones de transporte estratégico más imponentes del Ejército del Aire y del Espacio español, el Airbus A400M, aterrizó en territorio chileno para participar en la edición 2026 de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE).

Despegó el avión más grande del Ejército que transporta más de 37 toneladas y es el orgullo nacional. Foto: Creative Commons / ChatGPT

Conoce el avión más grande del ejército

Este destacado gigante europeo, reconocido por su excepcional capacidad de carga que supera las 37 toneladas y por simbolizar el orgullo nacional de la aeronáutica española, ya se encuentra en Chile preparado para destacar en uno de los eventos aeroespaciales más relevantes de América Latina.

El A400M del Ejército del Aire y del Espacio español se ha unido de inmediato a otras aeronaves de alto renombre que ya habían llegado al país. Entre ellas, se encuentran los cazas furtivos de quinta generación del F-35 Demo Team de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF), los cuales también arribaron recientemente.

Así, el transporte estratégico español se suma a un selecto grupo de plataformas que tendrán presencia en FIDAE 2026, evento que dará inicio el próximo martes 7 de abril y se extenderá hasta el domingo siguiente.

Despegó el avión más grande del Ejército que transporta más de 37 toneladas y es el orgullo nacional. Foto: Shutterstock

Exhibición de la nave T.23-01 de España en Chile

La aeronave en cuestión pertenece al Ala 31, con base en la Base Aérea de Zaragoza y se identifica por la matrícula “T.23-01”. Durante la feria, el T.23-01 será exhibido en la muestra estática, donde los visitantes, expertos y delegaciones internacionales tendrán la oportunidad de apreciar de cerca sus líneas imponentes y capacidades operativas.

Aunque su participación en el show aéreo aún no ha sido confirmada —pues no aparece en el programa de vuelo divulgado hasta ahora—, su mera presencia ha suscitado una notable expectativa.

Este despliegue no es un hecho aislado. El Ejército del Aire y del Espacio español ha ejecutado recientemente otras misiones de gran relevancia en Sudamérica. Entre finales de enero y principios de febrero de 2026, los A400M transportaron a la Escuadrilla Aspa en una gira que abarcó Argentina, Brasil y Uruguay con motivo de las celebraciones del centenario del Plus Ultra.

La hoja de ruta para conquistar el mercado latinoamericano

La llegada del A400M a FIDAE 2026 responde, además, a una estrategia más amplia impulsada por Airbus. La compañía tiene como objetivo posicionar el avión como una solución moderna y superior para la actualización de las flotas de transporte de la región.

Muchos países sudamericanos enfrentan el desafío de reemplazar sus históricos Hércules C/KC-130H en los próximos años y el A400M emerge como la opción idónea por su capacidad de carga, autonomía y polivalencia operativa.