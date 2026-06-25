Convierten en peatonal una famosa calle de la capital: ocupa 3600 m² y contará con un nuevo espacio verde

El Ayuntamiento de Madrid ha culminado una destacada transformación urbana en el distrito de Moratalaz. Se trata de la consolidación de la peatonalización de la calle de Oberón, entre las calles Mario Cabré y Mérida.

Ahora, se convirtió en una vía plenamente peatonal, accesible y verde. Esta intervención ocupa una superficie de 3600 m² y supone un nuevo espacio verde para los vecinos, priorizando a las personas frente al tráfico rodado.

Convierten en peatonal una famosa calle de la capital: ocupa 3600 m² y contará con un nuevo espacio verde Ayuntamiento de Madrid

¿Cómo es esta nueva peatonal que revoluciona Madrid?

Aunque el tramo ya estaba declarado peatonal, mantenía carriles para vehículos, aceras y zonas de estacionamiento. La remodelación lo ha transformado en una plataforma única diseñada para el tránsito, la estancia, el encuentro y el juego.

Se trata de la peatonalización número 26 ejecutada por el Área de Obras y Equipamientos desde 2019. Justamente, se necesitó de una inversión de 758.000 euros y ha incluido una completa renovación del espacio. Entre los elementos más destacados se encuentran:

65 nuevos árboles y 5900 arbustos, con especies autóctonas o adaptadas al clima de Madrid, de bajo mantenimiento y bajo consumo de agua.

Pavimentos permeables: adoquín en los itinerarios peatonales, jabre granítico en zonas estanciales y “superalcorques” ajardinados.

11 luminarias LED de alta eficiencia.

Nuevo mobiliario urbano: bancos, mesas, fuentes, tumbonas y aparcabicis.

¿Por qué se hizo peatonal esta calle y qué beneficios trae?

La calle Oberón se sitúa junto a un colegio y un centro deportivo (SAPA), por lo que la peatonalización ofrece mayor seguridad a niños, familias y usuarios. La eliminación del tráfico rodado reduce riesgos y permite utilizar el espacio como extensión natural de las actividades educativas y deportivas.

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Esta obra forma parte del programa de mejora de entornos escolares, que ya ha intervenido en 391 espacios de los 21 distritos de Madrid, con una inversión superior a los 21 millones de euros.

Además, se enmarca en la Estrategia del Sur, que impulsa la transformación urbana, económica y medioambiental de distritos como Moratalaz, Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde y otros.

Peatonalizaciones en Madrid: hacia una ciudad más sostenible

Madrid avanza de forma constante en la creación de espacios peatonales que mejoran la calidad de vida. Iniciativas como Madrid 360 y las peatonalizaciones específicas han transformado calles y plazas emblemáticas en diferentes distritos, reduciendo el tráfico motorizado, aumentando la vegetación y fomentando la vida de barrio .

La calle de Oberón representa un ejemplo claro de cómo se consolida una peatonalización provisional en un espacio definitivo de alta calidad ambiental y accesibilidad. Los vecinos de Moratalaz ya disfrutan de este nuevo pulmón verde de 3.600 m², ideal para pasear, descansar y socializar en un entorno más fresco y tranquilo.