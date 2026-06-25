La localidad de La Rioja que asombra con sus mansiones y su casco histórico considerado Bien de Interés Cultural. (Fuente: Shutterstock).

En la región de La Rioja, situada en el norte de España, se resalta por su notable tradición vinícola, paisajes idílicos y un patrimonio histórico que atrae a turistas de diversas partes del mundo. Entre sus localidades, Navarrete se destaca, proporcionando a los visitantes una singular combinación de cultura, arquitectura y vivencias relacionadas con el vino.

Esta villa, fundada en el siglo XII sobre el cerro Tedeón, constituye un destino esencial en el Camino de Santiago Francés. Ha sido testigo del paso de peregrinos a lo largo de los siglos, consolidándose como un enclave de significativa importancia en la ruta jacobea.

La Calle Mayor Alta es uno de los lugares que guarda los tesoros arquitectónicos de Navarrete. (Fuente: Shutterstock)

Legado histórico y arquitectónico

Al ingresar a Navarrete, el visitante se ve inmerso en un laberinto de calles que invitan a explorar y descubrir sus tesoros arquitectónicos. La Calle Mayor Alta se erige como uno de los ejes principales, donde se pueden observar edificaciones que relatan la historia de la villa.

Uno de los elementos destacados en esta exploración es la Iglesia de la Asunción, una imponente construcción del siglo XVI que alberga en su interior un retablo barroco de consideración y un tríptico flamenco, situado en la sacristía, que data del mismo siglo. Esta iglesia es reconocida como uno de los ejemplos más emblemáticos del estilo renacentista en la región.

Asimismo, otro lugar de interés es el Hospital de San Juan de Acre, cuyos restos se localizan en las cercanías de la localidad. Este antiguo hospital de peregrinos, fundado a finales del siglo XII, funcionaba como un refugio y lugar de asistencia para aquellos que transitaban el Camino de Santiago.

Aunque en la actualidad solo perduran algunos vestigios de su estructura, su significancia histórica es indiscutible y proporciona una perspectiva del papel esencial que Navarrete tuvo en la ruta jacobea.

Navarrete es una de las paradas de la ruta jacobea del Camino de Santiago. (Fuente: Shutterstock)

Alfarería tradicional y enoturismo

Navarrete no solo es reconocida por su patrimonio histórico, sino también por su arraigada tradición alfarera. Desde tiempos medievales, esta localidad ha sido un centro destacado en la producción de cerámica y esta artesanía permanece activa en talleres que abren sus puertas a quienes deseen conocer el proceso de elaboración y adquirir piezas únicas.

La riqueza de Navarrete se extiende además a sus viñedos y bodegas. La localidad forma parte de la prestigiosa Denominación de Origen Calificada Rioja y sus vinos son apreciados por su calidad tanto a nivel nacional como internacional. Los entusiastas del enoturismo encontrarán en Navarrete diversas bodegas que ofrecen visitas guiadas, catas y experiencias inmersivas en el mundo del vino.

Pasear por sus calles es encontrar escaparates que exhiben obras que combinan funcionalidad y arte, reflejando el saber hacer transmitido de generación en generación.

Entre ellas, destaca Bodegas Bretón Criadores, situada en la carretera de Fuenmayor, donde los visitantes pueden adentrarse en el proceso de elaboración y degustar los caldos que han otorgado fama a la región.

Cómo llegar a Navarrete desde Logroño: guía rápida