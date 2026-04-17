El Ayuntamiento de Madrid ha autorizado la construcción de un nuevo parque de 6,3 hectáreas en el barrio de Montecarmelo, distrito de Fuencarral-El Pardo. Este proyecto convertirá un terreno que durante años sufrió vertidos incontrolados y asentamientos ilegales en un bosque mediterráneo con más de 1600 árboles y numerosas zonas de ocio para los vecinos. Ubicado en el entorno del Cementerio de Fuencarral, el futuro parque de Montecarmelo supondrá una importante mejora ambiental y de calidad de vida en el norte de la capital. Justamente, la Junta de Gobierno ha aprobado el contrato para la renaturalización de esta parcela municipal, con una inversión de 2,6 millones de euros. El espacio, equivalente en superficie a la Quinta de la Fuente del Berro, rodeará al futuro cantón de limpieza de Montecarmelo y se integrará con otras actuaciones de reforestación ya en marcha en el barrio, como la rehabilitación del parque lineal (con un presupuesto adicional de 1,3 millones de euros). El nuevo parque de Montecarmelo destacará por su diseño adaptado al clima de Madrid. Se plantarán exactamente 1652 árboles: 1524 dentro del parque y 128 en el entorno del carril bici. Entre las especies elegidas figuran pinos, algarrobos, saúcos, almeces, cipreses, fresnos, manzanos, olivos, almendros, ciruelos, encinas y sauces llorones. En total, el proyecto incorporará más de 18.500 unidades vegetales, que incluyen miles de arbustos, plantas vivaces y gramíneas. En ese sentido, se instalarán redes de drenaje y sistemas de riego específicos para garantizar la supervivencia de la vegetación. De esta forma, el antiguo espacio degradado se transformará en un auténtico bosque mediterráneo que mejorará la calidad del aire y creará un pulmón verde en el norte de Madrid. El parque no solo aportará sombra y naturaleza, sino también equipamientos pensados para el disfrute de los vecinos. Contará con caminos peatonales que conectarán las distintas zonas de esparcimiento, deporte y ocio. Habrá un carril bici con entorno renaturalizado y se mejorará la accesibilidad al mirador de Montecarmelo. Entre las novedades destacan: Todo el mobiliario urbano se instalará tras una primera fase de acondicionamiento del suelo que garantizará la seguridad, la accesibilidad y la protección de la parcela. Durante años, esta parcela municipal fue escenario de vertidos incontrolados de elementos contaminantes y asentamientos ilegales. La intervención municipal supone una recuperación integral del espacio. La primera actuación consistirá en la urbanización y el acondicionamiento del terreno para eliminar riesgos y preparar el suelo para la plantación masiva y la construcción de las instalaciones. El proyecto se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento de Madrid con la creación de nuevas zonas verdes y la reforestación del barrio de Montecarmelo. Recientemente, en marzo de 2025, ya se habían plantado 5350 árboles en distintos puntos del distrito con una inversión de 1,4 millones de euros, lo que demuestra la continuidad de estas políticas.