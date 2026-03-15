Cataluña afronta a partir de mañana una semana de paros en las aulas debido al conflicto abierto entre varios sindicatos docentes y la Generalitat por el reciente acuerdo salarial firmado en el sector educativo. La convocatoria de huelga se extenderá del 16 al 20 de marzo y podría afectar a miles de estudiantes en centros educativos de toda la comunidad. La protesta surge tras el rechazo de los sindicatos Ustec, Aspepc y CGT al pacto alcanzado entre el Departamento de Educación y las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT. Las organizaciones convocantes buscan repetir la movilización lograda el pasado 11 de febrero, cuando una convocatoria unitaria dejó numerosas aulas vacías y llevó a unos 70.000 docentes a manifestarse en toda Cataluña. Ustec y Aspepc, consideradas dos de las principales organizaciones sindicales educativas, junto con CGT, han decidido impulsar una semana de huelga al considerar insuficiente el acuerdo. Según estas organizaciones, el malestar entre el profesorado es amplio. Para reforzar su postura, los sindicatos organizaron una encuesta en la que participaron 42.965 docentes, lo que representa aproximadamente el 50% de la plantilla estructural en Cataluña. De acuerdo con los resultados difundidos por estas organizaciones, el 95% (40.780 profesores) rechazó el acuerdo con la Generalitat y mostró disposición a participar en la huelga. Entre las principales medidas del pacto alcanzado entre el Departamento de Educación y los sindicatos CC.OO. y UGT se encuentran: Según la Generalitat, este acuerdo beneficiará a más de 129.000 docentes, de los cuales unos 97.000 pertenecen a la escuela pública y el resto a centros concertados. Tanto el Departamento de Educación como CC.OO. y UGT han calificado el pacto como “histórico”, al considerar que permitirá situar a Cataluña entre las autonomías con profesores mejor remunerados. Además de la convocatoria de huelga, los sindicatos que rechazan el acuerdo apoyan la campaña denominada “Paremos salidas y colonias”. Esta iniciativa propone dejar de organizar excursiones escolares y colonias a partir del curso 2026-2027. Según los promotores de la campaña, unos 200 centros educativos de Cataluña ya se han adherido a la medida. El acuerdo firmado con la Generalitat incluye una compensación de 50 euros por noche fuera de casa para los docentes que participen voluntariamente en colonias escolares. Sin embargo, desde Ustec consideran que esa cantidad es insuficiente. La portavoz del sindicato, Iolanda Segura, señaló que esa compensación económica “no compensa de ninguna de las maneras las horas que se dedican” a este tipo de actividades educativas.