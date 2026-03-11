El cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más llamativos de 2026. Este 18 de abril, cuatro planetas del Sistema Solar podrán verse agrupados en el firmamento en un fenómeno conocido como alineación planetaria o “desfile de planetas”. Según la plataforma de astronomía, Starwalk Space, Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno aparecerán muy próximos entre sí en el cielo previo al amanecer. Aunque el evento tiene un día destacado, los astrónomos señalan que la formación podrá observarse durante varios días alrededor de esa fecha, lo que aumenta las posibilidades de contemplarlo si las condiciones meteorológicas lo permiten. La alineación ocurre cuando Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno aparecen agrupados a lo largo de la eclíptica, la trayectoria que sigue el Sol en el cielo. Este efecto visual se produce porque la mayoría de los planetas orbitan en un plano similar dentro del Sistema Solar. Aunque desde la Tierra parecen formar una línea o agrupación compacta, en realidad no están perfectamente alineados en el espacio. Lo que se observa es una perspectiva desde nuestro planeta que hace que se vean cercanos entre sí en el cielo del amanecer. En esta ocasión: El fenómeno ocurre muy cerca del Sol naciente, por lo que los planetas se verán bajos sobre el horizonte oriental, dentro del brillo del crepúsculo matutino. Para los observadores del Hemisferio Norte, incluida España, la alineación será más difícil de observar que en el Hemisferio Sur. Esto se debe a que los planetas estarán muy bajos en el horizonte en el momento previo al amanecer. En estas latitudes, la recomendación es comenzar a buscar el fenómeno unos 30 minutos antes del amanecer, mirando hacia el este y con un horizonte despejado. Además, el 18 de abril es solo el punto máximo del evento. Los planetas permanecerán agrupados durante varias mañanas alrededor de esa fecha, por lo que el fenómeno podrá intentarse observar durante aproximadamente una semana antes y después del día principal. Los expertos recomiendan no centrarse en un único momento exacto, sino aprovechar esta ventana de observación y elegir una mañana con cielo despejado y buena visibilidad, cuando los planetas ya estén por encima del horizonte pero el cielo aún no esté demasiado iluminado por el amanecer. Desde National Geographic han recomendado observar estos fenómenos desde zonas alejadas de la contaminación lumínica o en espacios naturales certificados como Reservas Starlight, reconocidos por la pureza de sus cielos y su labor de divulgación astronómica. En ese sentido, los lugares más recomendados para contemplar el cielo en España son los siguientes: