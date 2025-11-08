Es oficial | El Banco aclara qué deben hacer los familiares cuando fallece el titular de una cuenta.

Por definición, una cuenta bancaria es un contrato financiero entre una persona o empresa y una entidad, donde el cliente deposita su dinero para que el banco lo administre, custodie y facilite su uso mediante diversos servicios y operaciones.

Dentro del sistema financiero español, las cuentas bancarias son de las más importantes, pues permiten el depósito de las nóminas, el resguardo del dinero físico y la administración de los ingresos personales.

Aunque la mayoría de las personas cuenta con alguna, muy pocos usuarios saben qué hacer cuando algún familiar titular de una cuenta fallece y las consecuencias que podría traer en caso de no avisar al banco correspondiente.

¿Qué hacer cuando muere el titular de una cuenta bancaria?

En primera instancia, los herederos de la persona fallecida deben acudir a la Administración Tributaria española para averiguar si el fallecido tenía una o varias cuentas bancarias, puesto que las entidades están obligadas a informar sobre estas cuentas a dicha administración, explicó la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).

Al realizar esta verificación, podrán conocer si el titular tenía deudas pendientes o cuál era el saldo de los depósitos una vez que haya demostrado su relación parental.

¿Qué consecuencias podría traer no cerrar la cuenta de una persona fallecida?

En segunda instancia, se deben cerrar las cuentas del titular que estén abiertas para que la generación de nuevas comisiones año tras año no ocurra. De lo contrario, esto podría crear nuevas deudas al heredero que reclame la herencia.

Para evitar esto, el familiar deberá comunicar al banco que la persona titular falleció y adjuntar el certificado de defunción y, de haberlo, una copia del testamento. De no ser posible presentar el último documento mencionado, se podrá entregar una declaración de los herederos.

“Estos mismos documentos, además de la documentación justificativa de la aceptación, partición y adjudicación de la herencia son también necesarios para que puedas demostrar tu condición de heredero, indispensable para hacer cualquier movimiento en la cuenta“, explicó Asufin.

Finalmente, según la asociación citada por el medio La Razón, si transcurren 20 años sin que nadie reclame la cuenta, los fondos pasarán a manos del Estado.

“Lo más habitual es que exista alguien que dé un aviso a la Agencia Tributaria, que tiene un canal específico para informar de estas cuentas y herencias abandonadas en las que el Estado pasa a ser heredero", concluyó la entidad.