Obtener un certificado digital en España se ha convertido en una herramienta esencial para los ciudadanos que desean realizar gestiones con las administraciones públicas sin acudir presencialmente a oficinas.

Este documento electrónico sirve para identificarte con seguridad ante organismos oficiales y firmar documentos de forma digital, agilizando trámites como presentar la declaración de la renta o consultar prestaciones.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) emite el certificado de persona física sin coste para el solicitante, siempre que se cumplan los requisitos.

Aunque existen varias formas de acreditar tu identidad durante el proceso, la mayoría de los usuarios optan por la acreditación presencial o por videollamada. En ambos casos, el certificado se descarga directamente en tu ordenador o dispositivo y te permite interactuar con numerosos servicios de la Administración sin tener que desplazarte.

Guía paso a paso para obtener el certificado digital

Para empezar, el primer paso es acceder al sitio oficial de la Sede Electrónica de la FNMT y seleccionar la opción de “Obtener certificado” para personas físicas. En esta fase inicial deberás introducir tus datos básicos, como el DNI o NIE, tu primer apellido y un correo electrónico válido, desde donde recibirás un código de solicitud que te permitirá continuar el proceso.

Una vez completada la solicitud online, el siguiente paso es acreditar tu identidad. Tradicionalmente esto se hace en una oficina de registro autorizada, como las de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o ayuntamientos con servicios habilitados. Allí presentas tu DNI o NIE junto al código de solicitud para confirmar que eres tú. Alternativamente, en 2026 muchas personas pueden verificar su identidad mediante videollamada, lo que elimina la necesidad de acudir a una oficina física.

Tras la verificación de identidad, recibirás una notificación que te permitirá descargar e instalar el certificado en el mismo ordenador y navegador desde los que iniciaste la solicitud. Es importante conservar el navegador y el dispositivo a lo largo de todo el proceso, ya que cambiar de equipo puede impedir la descarga correcta del certificado.

La identificación digital es clave para gestionar servicios públicos en España.

¿Quién puede solicitarlo y qué necesitas?

¿Quién puede obtener el certificado digital gratuito? Cualquier persona, mayor de edad o menor emancipado, con un DNI o NIE vigentes puede iniciar la solicitud y seguir todos los pasos necesarios para obtenerlo. El certificado es válido tanto para ciudadanos españoles como para extranjeros residentes en España, siempre que tengan la documentación necesaria para acreditar su identidad.

Además del documento de identidad, necesitas un ordenador con acceso a internet y un navegador compatible (normalmente Chrome o Firefox). También debes poder acceder al correo electrónico que indicaste en la solicitud para recibir el código de verificación y las instrucciones de descarga. Muchos portales de ayuda recuerdan que es imprescindible usar el mismo navegador y equipo desde el comienzo hasta el final del proceso para evitar errores que impidan la descarga.

Una alternativa para acreditar tu identidad es el uso del DNI electrónico (DNIe), que incorpora un chip con datos personales. Si ya dispones de un lector compatible y el software instalado, puedes utilizarlo para completar todo el proceso de forma telemática sin acudir a una oficina.

¿Para qué sirve el certificado digital?

El certificado digital es una herramienta muy útil para interactuar con los servicios públicos. Permite, por ejemplo, presentar la declaración de la renta, consultar tu vida laboral, solicitar prestaciones o ayudas, gestionar trámites con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o el SEPE, o incluso firmar documentos con validez legal.

Su uso se ha generalizado porque evita desplazamientos y colas en oficinas, lo que ahorra tiempo y facilita la gestión de obligaciones y derechos ante el sector público. Otra ventaja es la posibilidad de renovar y administrar el certificado desde tu navegador o dispositivo, aunque siempre que se mantengan las claves y el equipo originales.

Además, el certificado digital tiene una validez de varios años, por lo general alrededor de cuatro, tras lo cual debes renovarlo si sigues necesitando acceder a servicios en línea.