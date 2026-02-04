En las últimas décadas, la crisis de viviendas en España se ha intensificado hasta alcanzar su estado actual y eso se puede ver reflejado en las estadísticas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 el 20,4% de los hogares vivía de alquiler, un aumento respecto a los datos del año anterior.

A su vez, esta tendencia tiene un mayor peso en las regiones más demandadas, como Baleares con un 30,9% de viviendas en alquiler; Cataluña con un 27,9%; y Madrid con un 27,1%. Y la situación empeora en zonas turísticas donde el crecimiento de alquiler turístico o temporal en los últimos años ha provocado un aumento de precio y escasez en la oferta.

En este marco es que ciertos perfiles rompen con la norma y las dificultades con el alquiler y demuestran que el sueño de una casa propia es todavía una realidad. Este es el caso de Carlos, un alicantino de 31 años que ha conseguido comprar casi 12 pisos en 2 años. Ahora, el joven los alquila para obtener una rentabilidad que le permite vivir y seguir ahorrando.

El método de Carlos para comprar 12 pisos con 31 años. (Fuente: archivo)

La historia de Carlos, el joven propietario de 12 pisos con 31 años

Según datos compartidos por el Ministerio de Vivienda, en la Comunidad Valenciana el precio medio de compra es alrededor de un 21% inferior al de Madrid o Barcelona, pero las rentas de alquiler han subido más de un 12% en el último año. Así es como pequeños inversores han encontrado una gran oportunidad en ciudades como Alicante, Alcoy o Elche.

Actualmente, Carlos alquila sus departamentos a 420 euros de media y asegura obtener una rentabilidad del 15%.

El joven inversor recuerda perfectamente cómo empezó todo: “Cuando inicié en el sector, me acuerdo que le decía a mi madre: ‘mamá, voy a coger cinco pisos en tres años’. Ella me decía: ‘Estás loco, hijo, estás loco’”, cuenta en entrevista para Inversión Inmobiliaria.

Sin embargo, con el pasar de los años, su capacidad de compra superó el plan inicial. “Al final, al cabo de dos años, tengo 12 viviendas repartidas, y vas viendo que tu techo no tiene límite”, explica.

Alcoy es una de las ciudades en donde más invierte, ya que es un lugar turístico con alrededor de 60.000 habitantes, hospitales y universidades, “todo lo necesario para invertir”, comenta. A su vez, Elche y Torrevieja también son dos destinos para su inversión, siempre con la misma lógica: ciudades de más de 50.000 habitantes, con servicios básicos y demanda estable de alquiler.

Las inversiones de Carlos en sus alquileres. (Fuente: archivo)

¿Cómo un joven de 31 años consiguió comprar 12 pisos en 2 años?

Su estrategia es sencilla: que cada vivienda “se pague sola”. “Si el sector inmobiliario no tiene mínimo una rentabilidad del 10%, para mí no tiene sentido. Busco que la vivienda se pague sola y genere un cashflow positivo todos los meses”, confiesa.

Uno de sus proyectos estrella ha sido un edificio completo, el cual compró a menos de 50.000 euros. “El alquiler más bajo está en 425 euros al mes y el más alto en 550. Alquilando a 425 euros me sale un 15% de rentabilidad”.

Nada de esto ha sido posible sin un trabajo estable y una formación educativa para convencer al banco. “Estudié ingeniería civil, hice un máster de gestión de proyectos y un MBA, además de leer mucho y hacer cursos”, explica. Eso le permitió demostrar ingresos, historial y criterio a la hora de pedir financiación