La presencia de buques rusos en el Mediterráneo encendió las alarmas en Europa. Gobiernos de la región advierten sobre un escenario crítico que podría derivar en un desastre ambiental de gran escala. Según informó EFE, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto a otros líderes europeos, alertó sobre el impacto potencial de un incidente en un buque ruso. En concreto, señalaron que existe un “riesgo grave e inminente” vinculado a un barco que transporta gas natural licuado. Este episodio vuelve a poner el foco sobre los buques rusos en el Mediterráneo y su impacto en la seguridad regional. El incidente que involucra a buques rusos en el Mediterráneo se relaciona con un metanero que habría sufrido explosiones e incluso un incendio en alta mar. La situación genera preocupación tanto por la seguridad marítima como por el impacto ambiental. De acuerdo con la información oficial, “la condición precaria del buque, combinada con la naturaleza de su carga especializada, genera un riesgo inminente y serio de un desastre ecológico mayor en el corazón del espacio marítimo de la UE”. El barco se encontraría en aguas internacionales entre Italia y Malta. Este punto estratégico refuerza la gravedad del caso, ya que cualquier incidente podría afectar a varios países de la región. Además, los líderes europeos subrayan que el problema no es solo técnico. También existe un “doble reto” por las restricciones derivadas de las sanciones impuestas a Rusia. La preocupación por los buques rusos en el Mediterráneo no se limita a este episodio puntual. La Unión Europea observa con inquietud el papel de estas embarcaciones dentro del contexto geopolítico actual. Según los países firmantes, este tipo de barcos forma parte de una red que permite esquivar sanciones. En ese sentido, advirtieron que esta situación “ilustra como estos buques generan riesgos serios”. El trasfondo combina cuestiones ambientales, económicas y políticas. La posible contaminación marina se suma a la preocupación por la efectividad del régimen sancionador europeo. En esa línea, remarcaron: “Permitir que estas prácticas sigan teniendo lugar no solo expone a la UE a un daño ecológico serio, sino que arriesga socavar la integridad, efectividad y valor disuasivo del régimen de sanciones europeo”. Frente a este escenario, los países mediterráneos piden una respuesta rápida y coordinada. La prioridad es evitar que los buques rusos en el Mediterráneo desencadenen un desastre ecológico. Entre las medidas planteadas, solicitaron activar el mecanismo europeo de protección civil. El objetivo es garantizar una respuesta eficaz con recursos especializados. En palabras de los líderes europeos, buscan “asegurar una respuesta coordinada a nivel comunitario que sea más rápida y más eficiente, con apoyo especializado como vigilancia marítima y de la contaminación”.