El Gobierno decidió prorrogar durante un año la jubilación activa para médicos de atención primaria y pediatras . La medida permite seguir trabajando sin renunciar a la pensión y busca aliviar la falta de profesionales.

La extensión fue aprobada en el Consejo de Ministros y se incorporó al real decreto-ley de escudo social. Según el Ejecutivo, la iniciativa tuvo resultados “muy favorables” desde su puesta en marcha.

Más de 1200 profesionales se acogieron a esta modalidad desde 2022. El Ejecutivo considera que la jubilación activa aporta estabilidad a los centros de salud.

Qué implica la prórroga de la jubilación activa para médicos

La jubilación activa permite compatibilizar el trabajo asistencial con el cobro parcial de la pensión. En este caso, los médicos pueden percibir el 75% de la pensión mientras continúan en activo.

El Gobierno puso en marcha esta medida a finales de 2022 tras modificar la Ley General de la Seguridad Social. El objetivo fue mitigar la escasez de médicos de atención primaria y pediatras.

Según explicó la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, “lo hacemos porque creemos que es beneficioso y que además ha dado unos resultados muy favorables”.

Por qué el Gobierno amplía la jubilación activa un año más

La decisión se basa en la “gran acogida” del programa entre los profesionales sanitarios. Más de 1200 facultativos eligieron esta opción desde su implementación inicial.

Antes de la reforma, los médicos solo podían compatibilizar el 50% de la pensión con la actividad laboral. La ampliación al 75% mejoró el atractivo de la jubilación activa.

El Ejecutivo considera que esta medida contribuye a sostener el sistema sanitario. También permite mantener experiencia médica en los centros de salud.

A quiénes alcanza la jubilación activa prorrogada

La prórroga alcanza a médicos de atención primaria y pediatras del sistema público. Estos profesionales podrán seguir trabajando durante un año más sin perder su pensión.

La medida se incluyó en el real decreto-ley de escudo social aprobado este martes. El texto extiende el plan piloto iniciado en 2022.

Desde el Gobierno destacan que la jubilación activa ofrece una solución temporal. El foco está en reforzar la atención primaria en todo el país.