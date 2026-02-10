Lidl ha vuelto a apostar en España por los pequeños electrodomésticos accesibles con la incorporación de la Russell Hobbs Crepera, un modelo pensado para quienes disfrutan de preparar crepes caseros de forma rápida y sencilla. El producto forma parte de la serie Fiesta de Russell Hobbs, una línea diseñada para convertir reuniones familiares, brunchs o cenas informales en experiencias culinarias compartidas. Además, la cadena confirmó que el artículo pronto volverá a estar disponible, también en modalidad online. La Russell Hobbs Crepera es un electrodoméstico eléctrico de 1000 W que permite preparar crepes finas y uniformes en pocos minutos. Su funcionamiento es simple: se enchufa, se espera a que la superficie alcance la temperatura adecuada y se vierte la masa sobre la placa caliente. Incluye un esparcidor de madera, que ayuda a distribuir la mezcla de manera homogénea, y una espátula de plástico para despegar y girar los crepes sin dañar la superficie. Gracias a su potencia y diseño compacto, permite cocinar varias unidades en poco tiempo, convirtiendo la preparación en una actividad práctica y participativa. La Russell Hobbs Crepera tiene un precio de 19,99 euros, una cifra que la convierte en una alternativa accesible para quienes buscan un electrodoméstico específico para crepes sin realizar una gran inversión. El artículo estará disponible próximamente online a través de la tienda oficial de Lidl. Los interesados pueden dejar su correo electrónico para recibir un aviso cuando vuelva a estar en stock y asegurar su compra en cuanto se habilite nuevamente.