Sevilla contará con uno de los complejos judiciales más grandes de España. El proyecto de adaptación integral del Campus de Palmas Altas, junto con la construcción de un nuevo edificio en una parcela anexa, permitirá crear una gran Ciudad de la Justicia con casi 130.000 metros cuadrados. Según informó EFE, el proyecto básico contempla la adaptación de los siete edificios existentes del campus y la construcción progresiva de un nuevo inmueble. Con esta actuación, la capital andaluza tendrá el segundo complejo judicial más grande del país. La inversión total prevista ronda los 250 millones de euros. Esta cifra incluye la compra del complejo, valorada en 70 millones de euros, la adquisición de dos solares anexos y las obras necesarias para adaptar y ampliar las instalaciones. El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de trabajo y la atención al público dentro del sistema judicial. Según explicó el consejero andaluz de Justicia, José Antonio Nieto, el plan busca garantizar “unas condiciones dignas a 2000 profesionales y el mejor servicio a unos 2500 usuarios” que acudirán diariamente cuando el complejo esté completo. El diseño del complejo incluirá una plaza central y espacios ajardinados entre los distintos edificios. Esta configuración pretende crear un entorno más accesible y organizado para los trabajadores del sistema judicial y para los ciudadanos que necesiten acudir a los juzgados. La futura Ciudad de la Justicia duplicará el espacio que actualmente ocupan los órganos judiciales de Sevilla. En la actualidad, los servicios judiciales se encuentran repartidos en distintas sedes dentro de la capital. El proyecto básico contempla la adaptación integral de los siete edificios existentes en el Campus de Palmas Altas. En total, el plan prevé transformar unos 65.000 metros cuadrados de espacio de trabajo para uso judicial. Dentro de estas instalaciones se habilitarán 512 despachos y 56 salas de vistas. Además, el complejo contará con aparcamientos, archivos y zonas verdes para mejorar el funcionamiento diario de la actividad judicial. La reorganización del campus también incluye cambios en el reparto de jurisdicciones, salas de vistas y distintos servicios judiciales entre los edificios existentes, con el objetivo de optimizar los espacios disponibles. Desde noviembre de 2023 comenzaron a instalarse los primeros juzgados en el edificio A del campus. Posteriormente, el año pasado se ocupó el edificio B como parte del proceso de traslado progresivo. Según la Junta de Andalucía, este proceso coincide con la mayor transformación reciente del sistema judicial tras la Ley de Eficiencia. Esta normativa sustituye los juzgados unipersonales por tribunales de instancia colegiados con secciones y servicios comunes. Este cambio permite utilizar los espacios de forma más flexible y reducir la compartimentación de los edificios. Gracias a esta reorganización, la mayoría de las jurisdicciones podrán concentrarse dentro de los siete bloques del campus. El proyecto también contempla la construcción de un nuevo edificio en una parcela anexa. Este inmueble se levantará por fases y se destinará inicialmente a áreas especialmente sensibles dentro del sistema judicial. Entre ellas se encuentran los servicios de Menores, Violencia de Género y las instalaciones del Instituto de Medicina Legal. Estas áreas requieren mayor privacidad y espacios adaptados para el tipo de atención que prestan. Con el traslado progresivo del resto del área Penal, el complejo podrá liberar espacio en el campus. Esto permitirá futuras ampliaciones y garantizará margen de crecimiento para la Ciudad de la Justicia de Sevilla en los próximos años.