Cada vez más personas han adoptado un sencillo truco antes de lavar los platos: agregar sal a la esponja. Este método, popularizado en videos virales de YouTube y TikTok, ofrece efectos notables tanto en la higiene como en el cuidado del medio ambiente. Vale destacar que se trata de un ingrediente excelente para la limpieza natural, el cual es económico y versátil para el hogar. Al combinarlo en el aseo, puede traer grandes beneficios. La recomendación surge de la necesidad de eliminar residuos invisibles que el detergente tradicional no siempre remueve por completo. Al agregar sal a la esponja antes de usarla, la sal actúa como un abrasivo natural y un desinfectante suave. Esto permite quitar con mayor eficacia manchas blancas, restos de grasa, residuos de café o té y cualquier resto de comida que quede adherido. Según las explicaciones virales, este procedimiento es más efectivo que el detergente convencional para una limpieza profunda, especialmente en utensilios de uso diario que no siempre se secan correctamente. Uno de los efectos más importantes es el impacto en la higiene. La sal combate las bacterias que pueden proliferar en ambientes húmedos. Una taza mal lavada o un utensilio guardado con humedad puede convertirse fácilmente en un foco de microorganismos, lo que, según estudios mencionados, podría generar malestares digestivos o infecciones leves. Al frotar con sal y esponja seca, se neutralizan olores, se evita la formación de hongos y se previene la acumulación de bacterias en zonas como asas o interiores de vasos. Además, no deja rastros químicos, lo que la convierte en una opción más segura para la salud. Desde el punto de vista ecológico, lavar los platos con sal representa una alternativa sostenible. Este método reduce significativamente el uso de productos químicos presentes en los detergentes tradicionales, minimizando el impacto ambiental de la limpieza diaria. De esta manera, representa una solución económica, segura y ecológica, ideal para quienes buscan cuidar el planeta sin resignar higiene ni efectividad.