El Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, ha confirmado la administración de vacunas caducadas a 253 personas, en su mayoría bebés, en un episodio que se extendió por casi toda la red sanitaria de Euskadi.

El error salió a la luz tras una denuncia parlamentaria de EH Bildu, que reclamó explicaciones al consejero de Salud, Alberto Martínez.

Desde el Gobierno vasco confirmaron que se trató de un lote de la “vacuna hexavalente” cuya fecha de caducidad había vencido recientemente.

Las dosis afectadas corresponden a una vacuna clave en el calendario infantil, destinada a proteger contra seis enfermedades infecciosas.

La administración de estas vacunas se produjo en 12 de las 13 organizaciones sanitarias integradas en el sistema público vasco, lo que evidenció la magnitud territorial del fallo.

¿Qué implica para la salud haber recibido una vacuna caducada?

Desde el ámbito médico, el mensaje predominante es de tranquilidad. El pediatra Fernando Moraga-Llop, vocal de la Asociación Española de Vacunología, explicó que una vacuna caducada de forma reciente no supone un riesgo de seguridad ni incrementa la posibilidad de efectos adversos.

El problema central radica en la eficacia . Al superar la fecha de caducidad, no se puede garantizar que la dosis genere la respuesta inmunológica adecuada. Por este motivo, las autoridades sanitarias consideran estas inyecciones como “dosis no válidas”.

En la práctica, esto implica que los bebés y personas afectadas deberán recibir una nueva dosis para asegurar una protección completa frente a enfermedades como la difteria, el tétanos o la poliomielitis. Osakidetza ya comenzó a contactar a las familias para ofrecer nuevas citas de vacunación.

¿Cómo se produjo el error?

El Departamento de Salud admitió que todos los casos están identificados y aseguró que se actuó en coordinación con organismos como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi.

Sin embargo, no detalló cómo falló el control de caducidad en tantos centros de manera simultánea.

Desde EH Bildu sostienen que no se trató de un hecho aislado. En su iniciativa parlamentaria, denunciaron deficiencias en la trazabilidad de las vacunas y el incumplimiento de los protocolos establecidos, incluso con situaciones en las que se habría administrado más de una dosis caducada a un mismo menor.

El actual incremento de enfermedades que pueden prevenirse con vacunas causa gran preocupación en los expertos.

La parlamentaria Rebeka Ubera advirtió que los niños afectados quedaron temporalmente desprotegidos frente a enfermedades potencialmente graves.

Mientras avanza la investigación interna, el episodio dejó en evidencia la necesidad de reforzar los controles logísticos en el sistema sanitario y reabrió el debate sobre la gestión y supervisión de los programas de vacunación pública en Euskadi.