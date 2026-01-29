El temporal provocado por la borrasca Kristin ha obligado a desalojos, cortes de carreteras y medidas de emergencia en varias zonas de España, con impacto también en países vecinos.

La borrasca Kristin ha sacudido España con una combinación de vientos fuertes, lluvias torrenciales, nevadas y fenómenos costeros extremos, que han puesto a prueba la infraestructura, el transporte y la capacidad de respuesta de servicios de emergencia en amplias zonas del país.

Desde el norte hasta el sur peninsular, comunidades autónomas han visto cómo el temporal complicaba la vida cotidiana de miles de personas durante varios días.

El temporal ha dejado escenas de riesgo en calles y carreteras, con rachas intensas de viento y lluvias persistentes en amplias zonas del país. Fuente: EFE Rafa Alcaide

Este sistema atmosférico ha provocado avisos intensos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con alertas rojas por viento y fenómenos costeros, además de avisos por nieve y lluvia en múltiples provincias.

En algunas regiones ya se han contemplado desalojos preventivos y restricciones de movilidad para proteger a la población.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por la borrasca Kristin?

La borrasca ha afectado casi toda la península, pero algunas zonas han sufrido impactos particularmente severos. En el norte, el temporal ha generado nevadas en cotas bajas y viento fuerte que ha dificultado el tráfico en carreteras principales, como la A-6 en Madrid y rutas interurbanas en Castilla y León y Castilla-La Mancha.

El sur tampoco ha sido inmune. En Andalucía se han registrado inundaciones, cortes de líneas ferroviarias y carreteras bloqueadas por arbolado caído y desbordamientos de ríos, lo que ha aislado algunos municipios del interior de Málaga y ha obligado a suspender servicios básicos como el tren entre Jimena y Castellar.

El este de la península y Baleares permanecen bajo avisos importantes por viento y oleaje, mientras que en Almería y zonas del litoral mediterráneo los servicios de emergencia han tenido que reorganizar recursos para atender incidencias derivadas de intensas rachas.

El aviso de la Aemet se ha extendido a prácticamente todas las comunidades autónomas, salvo Navarra y Canarias, por la llegada de viento, nieve y lluvia fuerte.

Qué desalojos y evacuaciones se han producido por el temporal

En distintos puntos del país, la situación meteorológica ha obligado a desalojos preventivos y evacuaciones para poner a salvo a la población.

En Andalucía y Extremadura, los servicios de emergencias han tenido que evacuar barrios y zonas bajas ante el riesgo de inundaciones y desbordamientos de ríos tras la acumulación de lluvia. Las autoridades locales han coordinado traslados temporales de familias y atención en centros de acogida, sobre todo en municipios cercanos al Guadalquivir, donde el sistema fluvial aporta un peligro adicional tras fuertes lluvias.

En el Campo de Gibraltar (Cádiz), más de 250 personas tuvieron que ser evacuadas debido a inundaciones severas que afectaron viviendas y obligaron a cerrar el puerto de Algeciras ante la entrada de agua y el fuerte oleaje.

Además, la acumulación de nieve y hielo en el interior peninsular ha provocado que las autoridades insten a evacuar ciertos tramos de carretera o impedir el acceso a zonas montañosas por el riesgo de quedar atrapados, especialmente en las provincias de Ávila, Segovia y Salamanca, donde se han registrado numerosos tramos cerrados y uso obligatorio de cadenas.

Las clases escolares suspendidas en Extremadura, Ceuta y varios municipios de Andalucía también reflejan medidas preventivas frente al temporal, aunque en muchos casos las evacuaciones han sido voluntarias o recomendadas por seguridad más que compulsivas.

¿Hubo víctimas fatales a causa de la borrasca Kristin?

La borrasca Kristin no solo afectó a España, sino que también dejó un balance trágico en Portugal, donde las autoridades confirmaron varias muertes derivadas de los fenómenos extremos asociados al temporal. Según reportes de servicios de emergencia y autoridades locales, al menos cinco personas perdieron la vida como consecuencia de la borrasca, afectando especialmente a los distritos centrales y del litoral.

Las rachas de viento extremadamente fuertes, que llegaron a superar los 200 kilómetros por hora en algunas zonas, provocaron la caída de árboles y estructuras, así como incidentes en la vía pública que terminaron con fatalidades. Entre los fallecidos se encuentran personas que resultaron atrapadas bajo escombros o que sufrieron el impacto de objetos arrastrados por el viento, en localidades como Vila Franca de Xira y Leiria.

Cómo está respondiendo el país al paso de Kristin y qué retos quedan

La respuesta a la borrasca ha implicado la movilización de servicios de emergencias, alertas preventivas de la Aemet y coordinación entre instituciones para minimizar daños y riesgo a las personas. El presidente del Gobierno ha pedido a la población prudencia y evitar desplazamientos innecesarios, según han recogido medios que cubren la evolución del temporal con seguimiento en directo.

En muchas provincias, se han reportado cortes de carreteras, cierre total de vías secundarias e interrupciones en redes ferroviarias debido a árboles caídos y acumulación de nieve, lo que obliga a los equipos de respuesta a priorizar rutas críticas y zonas densamente pobladas.

En Portugal, el paso de la borrasca Kristin provocó graves daños materiales y un balance de víctimas fatales que elevó la alerta en la península ibérica. Fuente: EPA/LUSA PAULO CUNHA

El reto ahora es gestionar el retorno seguro de los habitantes desalojados, evaluar los daños materiales y garantizar que las infraestructuras esenciales vuelvan a funcionar con normalidad. A medida que la borrasca se desplaza o se disipa, las autoridades mantendrán dispositivos de alerta para posibles deshielos, crecidas de ríos y nuevos fenómenos adversos en las próximas jornadas.

La borrasca Kristin se suma a una serie de temporales que han afectado a Europa esta temporada, caracterizados por intensas precipitaciones, vientos huracanados y fenómenos extremos que desafían la capacidad de adaptación de comunidades y servicios públicos.