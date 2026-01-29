La borrasca Kristin marca la agenda de este jueves con nieve, lluvias intensas y rachas de viento extremas que alteraron la rutina en numerosos puntos del país.

El temporal dejó carreteras afectadas, incidencias de emergencia y decisiones educativas de última hora para evitar desplazamientos en condiciones de riesgo.

El impacto se sintió con fuerza en Andalucía, donde la Junta retomó la actividad lectiva en la mayoría de los centros que suspendieron clases a partir del miércoles, aunque mantuvo cierres puntuales en Cádiz.

También hubo interrupciones en Galicia, con colegios cerrados por nieve en el sur de Ourense y problemas en el transporte escolar.

En paralelo, la meteorología condicionó la movilidad: la nieve complicó la circulación en un centenar de vías, aunque a última hora solo permanecía afectada una carretera de la red principal, la A-66, con paso permitido bajo precaución.

Los registros de viento destacaron en Cáceres y Baleares, con rachas que llegaron a valores muy altos en localidades y aeropuertos.

¿Qué colegios permanecen cerrados este jueves y por qué?

Andalucía recuperó la actividad lectiva en 769 centros que habían suspendido clases por el temporal, pero mantuvo 13 centros cerrados este jueves en la provincia de Cádiz.

La decisión se aplicó en siete centros de Grazalema, cuatro de Zahara de la Sierra y dos en la zona de Guadarranque, con el foco puesto en la seguridad de los traslados.

Entre los colegios y centros afectados en Grazalema se incluyeron CEIP Benamahoma, CEIP La Borreguilla, Colegio La Batana, CEIP La Terrona (Gaidovar), CEIP Antonio Machado, Escuela Infantil La Amapola e IES Sierra de Grazalema.

La Junta justificó la medida por los avisos por lluvia y viento y por el estado de las carreteras, que desaconsejó el desplazamiento de rutas escolares.

En Galicia, las nevadas obligaron al cierre de varios colegios en el sur de Ourense durante la jornada previa. Las autoridades confirmaron el cierre de los centros de Riós, A Mezquita y Casaio (Carballeda de Valdeorras), además de dificultades para que parte del alumnado llegara a clase en A Gudiña. También se registraron afectaciones en el transporte escolar en Ourense y en la montaña de Lugo.

¿Cómo se vivió el temporal y qué señales dejó en transporte y emergencias?

La borrasca Kristin golpeó con una combinación de viento, lluvia y nieve. En Cáceres, las rachas llegaron por la mañana hasta 150 km/h en Brozas, con vuelco de camiones de gran tonelaje en la A-66 a la altura de Cañaveral.

En Baleares, se registraron rachas máximas de 112 km/h en Cabrera y 98 km/h en el aeropuerto de Ibiza, con decenas de incidentes gestionados por el 112 y cierre de parques y jardines en Ibiza.

Las lluvias causaron episodios graves. Se registró el desplome de dos viviendas en Puertollano (Ciudad Real) y cortes de suministro eléctrico que afectaron a 170.000 personas en Andalucía.

MÁLAGA, 28/12/2025.- Efectivos del cuerpo de bomberos durante las labores de búsqueda en el río Fahala, de los dos hombres, de 53 y 54 años, desaparecidos después de el río arrastrara la furgoneta en la que viajaban en Alhaurín el Grande (Málaga) debido a las intensas lluvias en la provincia. La Guardia Civil ha hallado el cuerpo sin vida de uno de los dos hombres aproximadamente a un kilómetro de donde se localizó la furgoneta, que estaba destrozada. EFE/ Carlos Diaz Fuente: EFE Carlos Diaz

En el frente de emergencias, Andalucía contabilizó 2505 incidencias entre martes y miércoles, sin heridos graves, con caída de árboles y elementos urbanos como el tipo de aviso más frecuente.

En movilidad, la nieve y el hielo afectaron a un gran número de carreteras durante el miércoles, con problemas en autovías y cortes en vías secundarias.

A última hora del día, el parte reflejó un centenar de vías con dificultades, aunque solo la A-66 permanecía como la única carretera de la red principal afectada por la nieve, transitable con precaución.

También hubo impacto en el tren, con interrupciones y retrasos en varios corredores y servicios de cercanías, además de restricciones de velocidad en tramos por acumulación de nieve y condiciones adversas.