La Península y Baleares afrontan este miércoles una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica. La rápida formación de la borrasca Kristin deja precipitaciones generalizadas, viento intenso y un descenso térmico en amplias zonas del país, con especial incidencia en Galicia, la vertiente atlántica y las sierras del sur.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio combina lluvias persistentes, nevadas en cotas medias y rachas de viento muy fuertes que, en puntos concretos, alcanzan intensidades huracanadas.

El fenómeno condiciona la movilidad, eleva el riesgo en áreas costeras y obliga a extremar precauciones en montaña.

En el conjunto del territorio, la cota de nieve asciende a lo largo del día y las temperaturas muestran descensos en el nordeste y Baleares, con aumentos puntuales en el suroeste y el área de Alborán. Canarias queda al margen del temporal, con nubosidad variable y lluvias débiles en el norte de las islas.

¿Dónde se concentran las lluvias y las nevadas más significativas?

Las precipitaciones se extienden de forma generalizada, con acumulados más relevantes en el sur de Galicia, la vertiente atlántica y las sierras del sur peninsular. En estas áreas, las lluvias resultan persistentes durante buena parte de la jornada, con intervalos de intensidad moderada a fuerte.

La nieve gana protagonismo en la mitad norte. La cota arranca entre los 600 y 800 metros y asciende progresivamente hasta los 1000 o 1200, con registros más elevados en sistemas montañosos del sureste. El Pirineo, la Cordillera Cantábrica y el Valle de Arán concentran las nevadas más destacadas.

En el interior, comunidades como Castilla y León, Aragón y Cataluña registran episodios de nieve que afectan a la circulación en zonas altas. La evolución térmica favorece heladas débiles en áreas de montaña y puntos de la meseta, lo que refuerza la recomendación de precaución en desplazamientos.

¿Qué impacto tendrá el viento y qué zonas están bajo mayor riesgo?

El viento se presenta como el elemento más adverso del episodio. Las rachas soplan con fuerza en la mayor parte del territorio, con especial incidencia en litorales, cotas altas y áreas del sureste peninsular, donde se prevén picos superiores a los 120 km/h.

Baleares afronta un escenario de riesgo elevado, con vientos que oscilan entre los 70 y 90 km/h y valores más extremos en cumbres y cabos. En Andalucía oriental y el litoral mediterráneo, las rachas muy fuertes pueden provocar incidencias en infraestructuras y transporte.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

En el noroeste y la cornisa cantábrica, el viento refuerza el temporal marítimo y eleva la peligrosidad en zonas costeras. Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre en áreas expuestas y seguir las actualizaciones oficiales ante una jornada que se perfila compleja en buena parte del país.