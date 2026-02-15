La borrasca Oriana ha dejado dos víctimas mortales y decenas de heridos tras azotar España durante el fin de semana con vientos huracanados que superaron los 172 kilómetros por hora. Este domingo 15 de febrero el temporal comienza a remitir, aunque once comunidades autónomas permanecen en alerta naranja y amarilla por fuertes vientos y oleaje de hasta 12 metros en Baleares. El paso de la borrasca Oriana dejó un saldo trágico con dos víctimas mortales confirmadas. En Barcelona, una mujer de 46 años falleció el viernes tras resultar gravemente herida cuando parte del techo de una nave industrial le cayó encima debido a las fuertes rachas de viento. La víctima fue trasladada en estado crítico al Hospital Vall d’Hebron pero no pudo sobrevivir a las lesiones. En Córdoba, un hombre de 92 años murió el sábado al caerle un árbol encima en la localidad de Palenciana, según informó la Agencia de Emergencias de Andalucía. Además de las víctimas mortales, el temporal dejó múltiples heridos. En la Región de Murcia se registraron dos heridos graves: un hombre de unos 70 años por la caída de una palmera y otro en Alquerías que quedó semiinconsciente tras ser golpeado por la puerta de un camión. La borrasca anterior, Nils, ya había dejado 86 heridos por el fuerte viento en Cataluña, lo que evidencia la gravedad de esta serie de temporales consecutivos que azota España desde finales de diciembre. El impacto más severo de Oriana se registró el sábado en la Comunidad Valenciana, donde las rachas alcanzaron velocidades propias de huracanes. La estación de Portbou en Girona registró vientos de 172 km/h, mientras que en Boí, Lleida, se midieron rachas de 152 km/h. En Mas de Barberans, Cataluña, el viento alcanzó los 147 km/h. En la provincia de Castellón, las ráfagas del sábado llegaron a 121 km/h en Fredes y 118 km/h en Bejís, en el Aeropuerto de Castellón alcanzaron 117 km/h y en Morella 108 km/h. La Generalitat valenciana activó el nivel de alerta rojo el sábado y envió mensajes de alerta Es-Alert a todos los móviles de la región advirtiendo del peligro extremo. Este domingo, la alerta se ha rebajado a nivel amarillo en la mayor parte de la Comunidad Valenciana. Los servicios de emergencias han atendido más de 13.368 incidencias en Andalucía desde el inicio de esta serie de borrascas que comenzó a finales de diciembre de 2025. Solo durante el sábado 14 de febrero, la región gestionó 789 avisos por rachas de viento, concentrados principalmente en las provincias de Córdoba y Almería. Los Consorcios Provinciales de Bomberos de la Comunidad Valenciana intervinieron en 346 servicios solo durante el sábado, relacionados principalmente con caídas de árboles, desprendimientos de ramas, daños en mobiliario urbano y cables eléctricos. En Cataluña, el teléfono de emergencias 112 recibió hasta las 9:00 horas de este domingo 1.021 llamadas a causa del episodio de fuertes vientos, siendo las comarcas más afectadas el Bajo Ebro en Tarragona con 144 llamadas, el Barcelonés con 137 y el Bajo Llobregat con 96. La borrasca Oriana ha comenzado a remitir pero once comunidades autónomas continúan este domingo bajo alerta meteorológica debido a la persistencia de fuertes vientos y oleaje, según datos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología. El nivel de alerta rojo que estuvo activo el sábado en Castellón por vientos huracanados ya ha sido desactivado, rebajándose a nivel amarillo durante la jornada del domingo. La Dirección General de Tráfico informó que este domingo a las 6:00 horas un total de 136 carreteras de la red secundaria y nacional permanecen afectadas en distintos tramos por los efectos de la lluvia y la nieve. La cifra representa una reducción significativa respecto al sábado. La autopista AP-7 continúa cortada este domingo en sentido norte a la altura de L’Hospitalet de l’Infant en Tarragona, tras volcar un camión el sábado a causa de las fuertes rachas de viento. Los desvíos se realizan a través de la salida 297 en L’Ametlla de Mar hacia la N-340. En Andalucía, el número de carreteras afectadas se ha reducido a 131, de las cuales 72 permanecen cortadas al tráfico, 59 menos que en la noche del sábado. Renfe restableció el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla después de haber estado interrumpido el sábado. Sin embargo, durante el sábado se suspendieron los servicios de larga y media distancia entre Valencia y Cataluña, y todos los trenes Euromed e Intercity quedaron anulados en ese corredor. Las navieras reanudaron desde el sábado las comunicaciones marítimas en el Estrecho de Gibraltar entre Ceuta y Algeciras después de más de un día sin servicios. Los barcos de alta velocidad habían estado paralizados desde el jueves por vientos de poniente superiores a 80 km/h. La borrasca Oriana es la décima borrasca de alto impacto que afecta a España desde finales de diciembre de 2025. El carrusel comenzó con Francis y continuó con Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta y Nils. Esta serie de temporales ha provocado pérdidas millonarias en el campo andaluz, con 56.000 hectáreas anegadas solo en las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba. Las presas portuguesas liberaron en tres días un volumen de agua equivalente al consumo anual del país. El Ministro de Agricultura, Luis Planas, reconoció que los daños producidos por el tren de borrascas sobre el campo andaluz “son más importantes” de lo esperado inicialmente. Agroseguro trabaja en las peritaciones para poder pagar las indemnizaciones correspondientes a los agricultores afectados. Las zonas cítricas de Posadas y Palma del Río, en Córdoba, fueron especialmente golpeadas por las inundaciones que arrasaron cultivos completos. Los efectos de las lluvias durante el sábado comienzan a remitir este domingo, lo que ha llevado a desactivar el nivel 0 de emergencia por la crecida del río Arga a su paso por Pamplona. Sin embargo, persiste la vigilancia en 45 tramos de ríos de la cuenca del Duero, 18 menos que el sábado. La situación más alarmante continúa en los municipios por los que atraviesa el Duero, como San Esteban de Gormaz en Soria, Aranda de Duero en Burgos, y Tudela de Duero en Valladolid. De los 45 avisos activos, 13 son de nivel rojo y de ellos 8 corresponden al río Duero. El río Ebro en Castejón, Navarra, registra un caudal estimado de entre 1500 y 1800 metros cúbicos por segundo, lo que se clasifica como una crecida ordinaria de magnitud considerable que está inundando sotos, choperas y zonas agrícolas aledañas. El famoso Puente Romano de Córdoba, que fue cerrado al tráfico peatonal el sábado por el peligroso aumento del nivel del río Guadalquivir, se mantiene bajo vigilancia. La Agencia Estatal de Meteorología confirma que la borrasca Oriana comienza a remitir este domingo con la llegada del anticiclón de las Azores, ausente durante estas semanas de temporales consecutivos. Las altas presiones dominarán en la mayor parte del país, aunque un frente rozará el norte peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos. Se esperan precipitaciones débiles en Galicia, el Cantábrico y los Pirineos, con cota de nieve que oscilará entre los 700 metros iniciales y los 2000 metros al finalizar la jornada. Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso generalizado en la Península, Ceuta y Melilla, salvo ligeros descensos en los litorales de Cataluña. Los aumentos serán especialmente notables en el entorno del alto Ebro, el Cantábrico oriental y las zonas interiores del sudeste peninsular. El viento continuará siendo intenso durante el domingo en el tercio oriental peninsular, el mar de Alborán y en ambos archipiélagos, aunque con menor intensidad que el sábado. En Canarias, predominarán los cielos despejados con algunos intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, y se prevé la entrada de calima ligera en las islas orientales que irá ganando intensidad conforme avance el día. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó las zonas afectadas y pidió prudencia ante “días complejos” por venir, con “una meteorología muy adversa, muy peligrosa, muy delicada”. El conseller de Emergencias de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, insistieron en la importancia de no salir salvo que sea imprescindible y evitar actividades en el exterior. La campaña Montaña Segura del Gobierno de Aragón alertó de que la ascensión al Moncayo se considera actualmente una ruta invernal y no senderismo debido a las condiciones actuales tras las borrascas. Las autoridades recomiendan no acercarse a espigones ni paseos marítimos afectados por el oleaje y mantenerse informados de la evolución del tiempo a través de los canales oficiales de emergencias (112) y la página web de AEMET.