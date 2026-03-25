La demostración de poder militar vuelve a ocupar un lugar central en la escena internacional. En un contexto de tensiones crecientes entre grandes potencias, los gestos simbólicos adquieren un peso estratégico que trasciende lo meramente ceremonial. En ese marco, China llevó adelante un desfile militar que no solo funcionó como acto conmemorativo, sino también como una señal dirigida al resto del mundo. El evento, celebrado el 3 de septiembre de 2025, puso el foco en la capacidad tecnológica del país y en su intención de reforzar su posición en el equilibrio global. El presidente Xi Jinping utilizó el acto para insistir en una idea que atraviesa su política exterior: el mundo atraviesa un momento decisivo en el que se define el rumbo del orden internacional. En su discurso, planteó la necesidad de optar por la cooperación frente a la confrontación, en línea con el enfoque diplomático que China promueve en foros globales.Sin embargo, ese mensaje se acompañó de una puesta en escena contundente. La combinación entre discurso de paz y exhibición militar refleja una estrategia que busca proyectar a China como un actor capaz de liderar, pero también de responder con firmeza ante cualquier escenario adverso. Durante el desfile, China presentó nuevo armamento avanzado, incluyendo sistemas de misiles y otras capacidades desarrolladas en los últimos años. El objetivo principal de esta exhibición fue reforzar su capacidad de disuasión, un concepto clave en la estrategia militar contemporánea.Según Reuters, el evento estuvo diseñado para enviar un mensaje claro tanto a aliados como a rivales: China cuenta con recursos tecnológicos y militares suficientes para proteger sus intereses en un contexto internacional cada vez más competitivo. Este tipo de demostraciones se enmarca en una tendencia global donde las potencias buscan reafirmar su posición mediante exhibiciones públicas de fuerza. El desfile también tuvo un fuerte componente simbólico. Se celebró en el marco del 80.º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Asia, lo que permitió a China vincular su presente militar con su narrativa histórica de resistencia y reconstrucción. Más allá de la conmemoración, el mensaje apunta al presente. El despliegue se interpreta como una señal en medio de tensiones crecientes en áreas como el Indo-Pacífico, el comercio global y la competencia tecnológica. En ese escenario, la combinación de memoria histórica, capacidad militar y discurso político refuerza la posición de China como uno de los actores centrales del tablero internacional. El impacto de este tipo de acciones no se limita al ámbito militar. También influye en la percepción global del poder, en las alianzas estratégicas y en la forma en que se configuran los equilibrios de fuerza en los próximos años.