La retirada de varias marcas de leche de fórmula por la presencia de la toxina cereulida encendió las alarmas sanitarias en una veintena de países. En España, 41 lactantes presentaron síntomas gastrointestinales y 13 requirieron hospitalización, aunque todos ya recibieron el alta médica. El episodio, notificado por el Ministerio de Sanidad a las autoridades europeas, se enmarca en una alerta internacional que también afecta a Francia y Reino Unido. La investigación continúa mientras las autoridades insisten en la baja probabilidad actual de exposición tras la retirada de los lotes implicados. La mediana de edad de los afectados fue de cuatro meses y todos presentaron vómitos y diarrea. Uno de los bebés necesitó ingreso en cuidados intensivos debido a una infección respiratoria concurrente. El Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, confirmó un decimotercer ingreso hospitalario en las últimas horas. Las autoridades remarcaron que todos los menores evolucionaron favorablemente. En paralelo, la coordinación continúa con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) y organismos europeos para actualizar la evaluación epidemiológica. La cereulida es una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus. Suele asociarse con intoxicaciones alimentarias leves, caracterizadas por vómitos y malestar gastrointestinal. Sin embargo, en neonatos y bebés menores de seis meses, el impacto puede resultar más significativo debido a su mayor vulnerabilidad a la deshidratación y a los desequilibrios electrolíticos. El ECDC considera que el riesgo actual es bajo tras la retirada de los productos, aunque advierte que los lotes conservados en domicilios podrían generar nuevos casos si se consumen. La evaluación del impacto se sitúa entre bajo y moderado, en función de la edad del menor. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria realizó un análisis específico sobre las concentraciones potencialmente peligrosas en preparados para lactantes. Las autoridades recomiendan revisar los números de lote y evitar el consumo de cualquier producto afectado por la alerta. En España, la alerta alcanzó lotes de marcas como Nestlé, Lactalis Nutrición, Babybio, Almirón y Bledina. El primer aviso se emitió el 12 de diciembre tras la detección de la toxina en un lote de Nidina 1. En total, el informe europeo recoge más de un centenar de casos en siete países y alrededor de treinta ingresos hospitalarios. Las compañías implicadas sostienen que la mayoría de los productos fueron retirados antes de llegar al mercado. Desde Aesan insisten en la importancia de devolver los lotes afectados al punto de venta y seguir las actualizaciones oficiales para minimizar cualquier riesgo adicional.