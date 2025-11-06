El precio de la vivienda en España encadenó el pasado agosto 45 trimestres consecutivos de subidas interanuales. Es por eso que, las personas que desean dejar de alquilar, se dan cuenta de lo difícil que es encontrar inmuebles a un precio asequible. Por ello, una buena opción es recurrir a las viviendas de los bancos, como esta casa adosada de 194 metros cuadrados publicado por 47.800 euros.

El precio no es la única ventaja que presentan las viviendas ofrecidas por los bancos. Al pertenecer a su cartera, suelen dar facilidad en caso de que sea necesario solicitar una hipoteca. Lo habitual es que las entidades bancarias pueden otorgar hasta el 80% del valor del inmueble, pero en estos casos los bancos pueden conceder más de este límite. Sumado a eso, CaixaBank acepta ofertas para adquirir esta vivienda.

Así es la casa de 47.800 euros

Esta casa adosada de CaixaBank se encuentra a través de la web de “Building Center” desde donde informan que está ubicada en la localidad de Cortegana, en la provincia de Huelva.

Dispone de 194.62 metros cuadrados que se distribuyen en salón-comedor con chimenea, cocina, 3 dormitorios y 3 baños. La casa ha sido recientemente rebajada en un 26% y se pueden realizar ofertas por la misma hasta el próximo 27 de noviembre.

Las reformas que necesita la vivienda

Los interesados deben tener en cuenta que, aunque la vivienda se encuentra en buen estado, necesita algunas reformas generales. Se trata de una construcción antigua, por lo que los próximos dueños deberán darle algunos retoques para mejorar la experiencia.

Para muchas personas, lejos de ser un problema, esta puede ser una gran oportunidad para crear la casa ideal a gusto de los compradores. Las remodelaciones pueden reconvertir ciertos ambientes o modificar la división estructural del hogar.

Otras viviendas a la venta en CaixaBank

La entidad bancaria no limita su catálogo a esta casa en Cuenca. En su portal se pueden encontrar alternativas similares en distintas provincias españolas.

Entre ellas destacan una casa de cinco habitaciones en Cocentaina (Alicante) por 34.800 euros, una vivienda en Miajadas (Cáceres) por 41.500 euros o un piso en Pastrana (Guadalajara) con cuatro habitaciones por 39.000 euros.

Los precios, significativamente más bajos que la media del mercado, convierten a este tipo de ofertas en un atractivo para quienes buscan adquirir vivienda con presupuesto reducido.

Los requisitos de CaixaBank para acceder a la vivienda

CaixaBank exige a los interesados cumplir con ciertos requisitos para poder comprar cualquiera de las viviendas. Se deberá disponer del 20% del valor del inmueble para la entrada y un 10% adicional en concepto de impuestos y gastos de compraventa.

En cuanto a la documentación requerida, es necesario presentar el DNI o NIE y, para acreditar ingresos, presentar las últimas nóminas o los recibos de IVA e IRPF. Además, se deberá acreditar una situación laboral estable para asegurar la capacidad de pago.