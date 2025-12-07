En esta noticia

Este domingo en España discurrirá en la mayor parte de la Península y en Baleares bajo una situación anticiclónica, con temperaturas con pocos cambios respecto a la víspera pero con predominio de cielos nubosos, que estarán cubiertos en la vertiente atlántica y en zonas del tercio oriental y con abundantes nubes altas en el resto.

Salvo en el tercio noroeste y montañas de la vertiente atlántica norte, donde la proximidad de un frente mantendrá la nubosidad y dejará precipitaciones débiles y ocasionales, la tendencia del día será a cielos cada vez más despejados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Según EFE, las temperaturas máximas irán en aumento en interiores de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, entorno pirenaico, Ampurdán y litoral cantábrico y descenderán en el norte de Castilla y León, sin cambios en el resto.

Asimismo, se esperan rachas muy fuertes de viento del sur y suroeste en el norte de Galicia y oeste de Asturias, junto a nieblas con probabilidad de ser densas en zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha y depresiones del nordeste peninsular, serán los fenómenos más significativos del día destacados por la Aemet.

En Canarias estará poco nuboso o despejado, sin cambios en las temperaturas y vientos flojos del este y del sur.

Domingo de cielos nubosos, temperaturas estables, nieblas densas y vientos muy fuertes. (Fuente: archivo).
¿Cuáles son las zonas afectadas por la lluvia?

  • Galicia: Lluvias débiles, persistentes en el oeste; cielos muy nubosos y vientos fuertes en el litoral norte.
  • Asturias: Posibles lluvias débiles y dispersas en el tercio occidental; nuboso con brumas en zonas altas.
  • Cantabria: Nuboso y posibilidad de alguna precipitación en zonas altas de Liébana; vientos del sur con rachas fuertes.
  • Castilla y León: Probables lluvias débiles y dispersas, especialmente en el oeste; nubes bajas y nieblas.
  • La Rioja: Lloviznas ocasionales a primeras horas; nieblas matinales en la Ibérica.
  • Extremadura: Alguna precipitación débil en el norte montañoso; nieblas densas en zonas del Guadiana.
Domingo de cielos nubosos, temperaturas estables, nieblas densas y vientos muy fuertes. (Fuente: archivo).
¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?

  • País Vasco: Nubes altas y claros; temperaturas con cambios ligeros.
  • Navarra: Nuboso de nubes altas por la mañana y más despejado por la tarde; sin lluvia.
  • Aragón: Cielo poco nuboso con nieblas matinales; sin precipitaciones.
  • Cataluña: Nieblas en la depresión central y cielos poco nubosos; sin lluvias.
  • Madrid: Nubes bajas y brumas matinales, pero sin precipitaciones.
  • Castilla-La Mancha: Nubes bajas y nieblas extensas, sin lluvias.
  • Comunidad Valenciana: Cielo despejado o poco nuboso; sin precipitaciones.
  • Región de Murcia: Cielos despejados; sin lluvias.
  • Illes Balears: Poco nuboso con nubes altas; sin precipitaciones.
  • Andalucía: Nuboso por la mañana, tendiendo a despejar; sin lluvias.
  • Canarias: Intervalos de nubes medias y altas; sin precipitaciones.