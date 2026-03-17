Los peajes traen cambios para 2026 que impactan directamente en el bolsillo de los conductores. Desde el 1 de enero, circular por autopistas de pago en España es más caro, aunque se mantienen algunas medidas para reducir el impacto. Justo antes de terminar el año, el 30 de diciembre de 2025, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible resolvió la actualización de los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa para 2026. Así, desde el 1 de enero de este año, las tarifas han subido entre un 3,64% y el 4,68%, en función de las condiciones específicas de cada concesión. Los peajes en España registran incrementos en múltiples autopistas clave. La suba varía según la vía, pero en todos los casos responde a criterios fijados por el Gobierno. Las autopistas afectadas por esta actualización son: La actualización de estas tarifas se aprobó mediante una Orden Ministerial, a propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje. Además, también se ven alcanzadas las autopistas gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT), que han sufrido un incremento del 2% para todas las categorías de vehículos. En este grupo se incluyen: A pesar de la subida de los peajes 2026 España, el Gobierno mantiene medidas para aliviar el coste, especialmente en horarios de menor tráfico. Por otro lado, el Ministerio de Transportes aclaró que este 2026 se mantiene la gratuidad en las autopistas de SEITT para el horario comprendido entre las 0:00 y las 6:00 horas, todos los días del año. Además, hay cambios importantes en algunos tramos específicos: Estas decisiones buscan compensar parcialmente el impacto de la subida de precios en el conjunto del sistema. El aumento de los peajes en España responde a factores económicos acumulados, con la inflación como principal motor. El Ministerio de Transportes explicó que, en el caso de las autopistas de peaje bajo concesión administrativa, el incremento autorizado responde fundamentalmente al crecimiento del índice de precios al consumo. Además, influye la retirada progresiva de ayudas implementadas en años anteriores.“Hay que tener en cuenta que la subida de tarifas es acumulativa, y de ahí la necesidad de repercutir nuevamente al usuario la diferencia que no abonó en 2023, aunque poco a poco, para que pueda ser asumida en mejores condiciones. Si no se hubiera continuado con esta medida en 2026, el alza de los peajes habría oscilado entre el 4,72% y el 5,86%”. En este contexto, el Estado destina en 2026 cerca de 15 millones de euros a una subvención para mitigar los efectos de la inflación, aunque su eliminación será progresiva hasta finales de 2026. Los peajes 2026 España incluyen un sistema de bonificaciones que busca reducir el coste para los usuarios frecuentes. El Gobierno cuenta con una política de ayudas para reducir los costes de los usuarios que utilizan las autopistas de peaje estatales de forma habitual. En algunos casos, estas bonificaciones han sido concertadas con los Gobiernos autonómicos. Entre las autopistas con descuentos vigentes se encuentran: En estas vías se aplican descuentos por habitualidad o tarifas reducidas en determinadas franjas horarias. Además: