Las freidoras de aire se han convertido en unos de los electrodomésticos más populares en las cocinas modernas de todo el mundo. Según Circana, la analista de datos, dos tercios de los hogares tienen al menos una freidora de aire. Las freidoras de aire han ganado popularidad en los últimos años, pero algunos modelos han sido retirados del mercado debido a defectos que pueden poner en riesgo la seguridad de los usuarios. Si tienes una airfryer en casa, es importante verificar si está en la lista de unidades afectadas para evitar accidentes y gestionar su reemplazo a tiempo. El primer paso es revisar el modelo y número de serie de tu freidora en la lista publicada por las autoridades de consumo. Si tu unidad está entre las afectadas, se recomienda contactar con el servicio de atención al cliente del fabricante o con la tienda donde la compraste. Además, es fundamental suspender de inmediato el uso de la freidora defectuosa, incluso si parece funcionar con normalidad. Algunos de los principales problemas detectados incluyen sobrecalentamiento de cables y fallos en componentes eléctricos que pueden provocar incendios. Para facilitar la gestión de la reclamación, se recomienda conservar la factura de compra y cualquier comprobante de garantía. Entre los modelos retirados, destacan las freidoras de la marca Insignia, con 280.000 unidades afectadas debido al sobrecalentamiento de los cables, y las de Magic Chef, con 11.750 unidades reportadas por fallos en sus componentes eléctricos. Si tienes uno de estos modelos, debes seguir estos pasos: Verificar el modelo y número de serie en la web del fabricante o en las listas publicadas por organismos de protección al consumidor.Contactar con la marca o el establecimiento donde adquiriste la freidora para conocer las opciones de reemplazo o reembolso.Evitar seguir utilizando la freidora para reducir riesgos de incendios o descargas eléctricas.Reunir la documentación necesaria, como la factura de compra, para agilizar la reclamación. Dado el alto número de unidades afectadas, muchas marcas han habilitado líneas de atención específicas para resolver estos casos. Si tu airfryer está entre las retiradas, actuar rápido es clave para asegurar una solución sin inconvenientes. Las freidoras de aire han revolucionado la forma de cocinar, pero no están exentas de riesgos. Los fallos en el diseño y la fabricación han llevado al retiro de varios modelos del mercado, mientras que el uso inadecuado también puede provocar accidentes. Entre los principales factores de riesgo se encuentran: Sobrecargar la canasta: colocar demasiada comida impide la circulación del aire caliente y puede provocar sobrecalentamiento.Falta de limpieza adecuada: los restos de grasa y migas acumuladas en el fondo pueden inflamarse si no se eliminan regularmente.Uso de piezas defectuosas: en ciertos modelos, componentes como el vidrio o la puerta pueden romperse o alcanzar temperaturas peligrosas. Si bien estos electrodomésticos ofrecen una alternativa más saludable para cocinar, es fundamental seguir ciertas recomendaciones para minimizar riesgos: Leer el manual del fabricante: cada modelo tiene especificaciones de uso distintas. Seguir las instrucciones evita fallos y accidentes.No sobrecargar el aparato: asegurarse de que los alimentos tengan suficiente espacio para una cocción uniforme.Limpieza regular: eliminar restos de comida y grasa previene incendios y mal funcionamiento.Revisar alertas de seguridad: estar atento a posibles retiradas de productos o advertencias del fabricante. A pesar de los riesgos mencionados, las freidoras de aire se mantienen como una excelente opción para quienes buscan una alimentación más saludable sin renunciar al sabor y la textura crujiente de los alimentos fritos. La clave está en elegir modelos con buenas valoraciones, comprobar certificaciones de seguridad y seguir un mantenimiento adecuado. Aunque tanto las freidoras de aire como los hornos eléctricos utilizan aire caliente para cocinar, existen diferencias clave: Tiempo de cocción: las freidoras de aire suelen cocinar más rápido debido a su sistema de circulación de aire de alta velocidad.Consumo de energía: en general, las airfryers consumen menos electricidad que un horno eléctrico convencional.Textura de los alimentos: las freidoras de aire logran un acabado más crujiente sin necesidad de grandes cantidades de aceite.Espacio y comodidad: los hornos eléctricos son más grandes y requieren mayor tiempo de precalentamiento, mientras que las airfryers son compactas y listas para usar en minutos. Si buscas rapidez, eficiencia y una opción más saludable para freír sin aceite, la freidora de aire es la mejor alternativa. Sin embargo, si necesitas cocinar grandes cantidades de alimentos o realizar recetas que requieran calor envolvente, el horno eléctrico aún es imprescindible.