La estación de La Sagrera en Barcelona se prepara para convertirse en una de las infraestructuras ferroviarias más esperadas y visitadas de España tras más de 15 años de obras. Este gran nodo intermodal, conocido como la “estación de estaciones”, promete transformar la movilidad en Cataluña y posicionarse como una de las terminales con mayor afluencia del país. Las obras de la estación de La Sagrera comenzaron alrededor de 2009-2010 y ya acumulan 15 años de ejecución, con un parón significativo entre 2014 y 2018 debido a la crisis económica. Actualmente, el proyecto avanza a buen ritmo: desde marzo de 2025, los trenes de Alta Velocidad hacia Francia circulan por el interior de la cubierta, aunque sin detenerse. El tramo ferroviario, con una inversión de 1270 millones de euros, estará totalmente operativo en 2026, según Adif. En este momento, cuatro de las diez vías de la Zona de Tratamiento Técnico de Trenes (ZTTT) ya funcionan, y la estructura de hormigón se prevé finalizar a finales de 2026 o inicios de 2027. Sin embargo, la apertura completa al público de la estación se espera no antes de 2031 o 2032, lo que supondría alrededor de 22 años de construcción en total. El proyecto específico de la estación, con un presupuesto de 350 millones de euros, está pendiente de aprobación definitiva. La licitación de obras se realizará en 2026 y el inicio de los trabajos en 2027, con una duración estimada de seis años. La Sagrera está diseñada para absorber más de 100 millones de pasajeros al año, superando incluso las cifras de Atocha en Madrid en potencial. Asimismo, será un intercambiador clave con servicios de Alta Velocidad, Rodalies de Renfe, metro (líneas L4, L9 y L10, con parada Sagrera-TAV prevista para 2027) y autobuses urbanos e interurbanos. Contará con tres niveles subterráneos: superior para Alta Velocidad (ocho vías), intermedio como vestíbulo y inferior para Rodalies, además de una cubierta verde que integrará el espacio urbano. Esta infraestructura cerrará una histórica “cicatriz” ferroviaria que separa los distritos de Sant Andreu y Sant Martí, impulsando una gran transformación urbanística. El proyecto incluye más de 13.500 viviendas (muchas protegidas), hoteles, oficinas, equipamientos y un corredor verde lineal de 4 km que unirá varios barrios. Ya se han construido miles de viviendas y se prevén más desarrollos residenciales a partir de 2029. A pesar de los retrasos y sobrecostes, la estación de La Sagrera representa el futuro de la movilidad sostenible en Barcelona. Descongestionará Sants, mejorará conexiones europeas y creará una nueva centralidad metropolitana. De esta manera, los vecinos, aunque afectados por el “empantanamiento” del barrio durante años, esperan con ansias el fin de las obras para disfrutar de este hito que cambiará la cara de la ciudad.