El cristinismo capacitará un ejército de 32 mil fiscales para la elección

El 37% de votantes del país; unos 11.867.979 electores; 34.502 mesas en toda la provincia de Buenos Aires. Estos fueron los números de las elecciones de 2015 que delinean la dificultad de fiscalizar el principal distrito, donde se libra la "madre de todas las batallas". La oposición siempre lo supo en 12 años de kirchnerismo. Ahora con los roles invertidos, con una Cristina Fernández de Kirchner en el llano de cara a las PASO del 13A, le toca padecerlo a Unidad Ciudadana (UC), ex FpV.



Bajo el título "Cuidemos nuestro voto", que no deja lugar a segundas interpretaciones, el lunes 17 y el martes 18 se realizará la primera capacitación de fiscales del cristinismo. La segunda será entre el jueves 20 y el viernes 21. La inscripción fue abierta por el Instituto Patria, búnker K decorado por el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli. El lugar aún está por definir.



Según sus cálculos, tomando como antecedente las presidenciales de hace dos años, el cristinismo calcula que necesita al menos unos 32 mil personas, casi un fiscal por mesa. Los fantasmas de los que descreían mientras estaban en la Casa Rosada ahora parecen tomar forma. "Sospechas siempre hay. Hay que estar atentos a todo el proceso", deslizan en el Patria sobre la posibilidad de un fraude, tradicional denuncia repetida cada dos años por algún opositor ante el robo (faltante) de boletas.



Sin embargo, contando con el aparato territorial del PJ bonaerense (el institucional quedó en manos de Florencio Randazzo, quien también busca unos 30 mil fiscales, y Mario Ishii), el cristinismo desconfía más del convenio firmado entre la Cámara Nacional Electoral y la ONG Red Ser Fiscal, ligada a Cambiemos, para capacitar a los presidentes de mesa. "Esto es un seria irregularidad", se quejan. Ahora bien, más allá del voluntariado, el grueso de la tropa de fiscales surgirá de la política: aportado por los intendentes del peronismo y las agrupaciones de UC con experiencia electoral, como el sabbatellista Nuevo Encuentro.



En el comando de campaña de María Eugenia Vidal, más allá del relato apolítico duranbarbista de Cambiemos, realizan la misma estimación porcentual del ADN de sus fiscales. Entre la primera sección electoral y la tercera, histórico bastión K que contiene La Matanza, desperdigarán la mayor parte de fiscales, al menos unos 25 mil. Luego de apostar (y perder) a la boleta electrónica (que también tiene sus indisimulables problemas), la Casa Rosada teme a las clásicas "avivadas" de los caciques del Conurbano.



A través de la web del PRO bonaerense ya se buscan voluntarios para trabajar en las PASO. Incluso, si no llegan a cubrir todo el mapa, evalúan "importar" fiscales de otros distritos (principalmente porteños) para sentarlos ese día en las mesas bonaerenses.