Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan conservar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 12 de enero de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.711,71 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.01%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.63%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.35%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.84%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 5 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un aumento inicial que fue seguido por una serie de descensos. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la mayoría de los días reflejan una disminución en su valor, lo que sugiere una presión negativa en el mercado.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos cinco días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría influir en el mercado y en la economía en general.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes consejos: