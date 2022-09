"Se termina la luna de miel": la propuesta de este economista estrella para bajar la inflación

"No hay riesgo de que haya una hiperinflación": así lo aseguró el economista Ricardo Delgado al analizar el contexto macroeconómico argentino y los primeros meses de Sergio Massa como ministro de Economía.

El especialista profundizó sobre la crisis inflacionaria argentina, la cual ya acumula un 56,4% de suba de precios en los primeros ocho meses del 2022, y catalogó a la inflación como "una bestia que ha cambiado de forma". Aquí, se refirió a las posibles próximos pasos del Palacio de Hacienda para enfrentarla.

Según Delgado, el Gobierno no está en condiciones de aplicar un "programa antiinflacionario" dado que "faltan dólares" para sostenerlo, sin embargo, sí considera que se puede "hacer una contención de daños para evitar que la inflación se espiralice".

"Se está haciendo lo que el 99% de los economistas profesionales planteamos, un fuerte ajuste fiscal y monetario y un intento sui generis y con todas las limitaciones de aumentar las reservas", repasó el economista en diálogo con LN+.



Este mismo ajuste es el que le permite a Delgado asegurar que no se desencadenará en el país una hiperinflación, dado que la contracción fiscal y monetaria "es fuerte y se va a ver su impacto en estos meses".

Para el analista, esta estrategia tiene como objetivo "evitar el colapso" y, en cambio, apostar por un "intento de contención de daños para entregar a la nueva gestión, en condiciones complejas, una economía que ya viene desde hace largos años muy averiada".

Ahora, para Delgado se avecina "la etapa más compleja" en la gestión económica de Sergio Massa debido a que "se termina la luna de miel de estos 60 días iniciales y ahora el desafío de bajar la inflación es el más significativo".

"El Gobierno debe tomar las medidas necesarias que hay que implementar y sostener a lo largo del tiempo", remarcó el especialista en este sentido, instando a la gestión a aplicar medidas más drásticas y con decisión política.



Para esto, Delgado propone mayor coordinación y diálogo entre todos los actores de la sociedad -"no solo política sino todos los actores"- con el objetivo de lograr soluciones duraderas.

Así lo explicó: "Los argentinos y la dirigencia, no solo política sino todos los actores de la economía real, los empresarios, los sindicatos, los movimientos sociales, no terminamos de poder sentarnos en la mesa a discutir un programa de estabilización y de crecimiento que es lo que la Argentina hace largos años ya no tiene", cerró.